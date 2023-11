Por que bancos dos Estados Unidos estão fechando contas de clientes sem explicações?

THE NEW YORK TIMES - Os bancos estão fechando repentinamente contas de clientes nos Estados Unidos por várias razões e a cena que se desenrola é quase sempre a mesma. Os clientes recebem uma carta pelo correio informando que sua instituição está fechando todas as contas correntes e de poupança. Seus cartões de débito e crédito também são cancelados. A explicação, se houver, geralmente carece de detalhes úteis. Ou talvez os clientes não vejam a carta, ou nunca a recebam.

Bancos estão fechando repentinamente contas de clientes nos Estados Unidos sem dar muita explicação aos clientes Foto: Lucas Jackson / REUTERS

Em vez disso, descobrem que suas contas não funcionam mais enquanto estão no supermercado, no balcão de locação de carros ou no caixa eletrônico. Quando ligam para o banco, os representantes mostram preocupação no início. “Oh, não, lamentamos muito”, dizem. “Vamos fazer o que pudermos para resolver isso”. Mas depois vem a pausa característica e a mudança no tom. “Conforme o contrato de sua conta, podemos encerrá-la por qualquer motivo a qualquer momento”, é o que geralmente dizem.

Essas situações são o que os bancos chamam de “saída” ou “desvinculação”. Não se trata de uma ação padrão para pessoas que emitiram cheques sem fundos. Em vez disso, um vasto aparato de segurança entra em ação, começando com reguladores em Washington e descendo para os gerentes de segurança dos bancos e funcionários das agências.

O objetivo é combater a fraude, o terrorismo, a lavagem de dinheiro, o tráfico humano e outros crimes. No processo, os bancos estão expulsando o que parece ser um número crescente de indivíduos, famílias e proprietários de pequenas empresas. Muitas vezes, eles não têm a menor ideia do motivo pelo qual os bancos se voltaram contra eles. Mas quase sempre existem bandeiras vermelhas - transações que parecem fora do comum, por exemplo - que levam à expulsão. Os alertas gerados algoritmicamente são revisados todos os dias por funcionários humanos.

Geralmente, os bancos não divulgam com que frequência estão encerrando contas dessa maneira, e não estão acompanhando com que frequência cometem erros nesse processo. No entanto, dados federais oferecem algumas pistas. Por lei, os bancos americanos devem apresentar um “relatório de atividade suspeita”, conhecido como SAR, quando veem transações ou comportamentos que podem violar a lei, como transações de grandes quantias em dinheiro inesperadamente ou transferências bancárias com bancos em países de alto risco.

Segundo a Thomson Reuters, os bancos apresentaram mais de 1,8 milhão de SARs em 2022, um aumento de 50% em apenas dois anos. Este ano, a estimativa é que o número chegue a quase 2 milhões. Múltiplos SARs muitas vezes - embora nem sempre - levam à expulsão de um cliente. As leis federais têm pouco a dizer sobre o gatilho para o cancelamento de contas.

Suspeito de que?

No entanto, uma análise do New York Times de mais de 500 casos de clientes sendo excluídos de seus bancos - e entrevistas com mais de uma dúzia de insiders da indústria bancária, atuais e antigos - ilustra o caos e a confusão que surgem quando os bancos decidem, por conta própria, cortar relações com clientes. Indivíduos muitas vezes não conseguem pagar suas contas em dia. Os bancos muitas vezes levam semanas para enviar os saldos. Quando as instituições fecham seus cartões de crédito, a pontuação de crédito dos clientes pode ser afetada.

Após o cancelamento, pequenas empresas muitas vezes têm dificuldades para pagar salários - e precisam explicar aos fornecedores e parceiros que subitamente ficaram sem uma conta bancária. Além da falta de explicação e recurso, uma vez que os clientes seguiram em frente, não sabem se há alguma marca negativa em seus registros permanentes que possa causar um episódio repetido em outro banco.

Se o banco apresentou um SAR, ele não tem permissão legal para informar ao cliente, e o governo federal processa apenas uma pequena fração das pessoas que os bancos documentam em seus SARs. Como resultado, os clientes não sabem do que estão sendo suspeitos. “Você sente que está andando por aí com essa letra escarlate”, disse Caroline Potter, cujas contas no Citibank foram fechadas abruptamente no ano passado.

Os bancos, enfrentando reguladores e examinadores cada vez mais agressivos, oferecem um mínimo de simpatia. “Queremos construir relacionamentos de longo prazo com nossos clientes, é por isso que as contas são fechadas apenas após uma revisão apropriada e consideração dos fatos”, disse Jerry Dubrowski, porta-voz do JPMorgan Chase, o maior banco do país com 80 milhões de clientes de varejo e 6 milhões de pequenas empresas.

Os dados federais sobre os tipos de SARs apresentados pelos bancos mostram o que mais preocupa. No ano passado, os bancos marcaram categorias como cheques suspeitos, preocupação com a origem dos fundos e “transações sem aparente propósito econômico, comercial ou legal” com mais frequência, segundo a Thomson Reuters.

Bancos desaprovam qualquer padrão que pareça um golpe. Mas os clientes muitas vezes não têm a oportunidade de se explicar no momento. Quando Rosanna Bynoe, que mora em San Francisco com o marido, abriu uma nova conta no Chase, ela disse ao representante exatamente para o que eles a usariam: um susu.

Susus são organizações comunitárias de economia e empréstimo; muitas vezes, há uma pessoa no centro delas que coleta e distribui dinheiro. A mãe e a avó de Bynoe guardaram dinheiro assim ao longo dos anos, e ela e o marido estavam tentando participar eletronicamente. Toda semana, eles enviavam a mesma quantia de dinheiro pelo Zelle, uma plataforma de pagamento eletrônico da qual o Chase é proprietário, para a mesma pessoa, que era uma espécie de capitã do susu.

Um dia, em 2019, Bynoe e o marido perderam o acesso às suas contas bancárias e aos cartões de crédito. O marido de Bynoe foi até um banqueiro da agência, explicou o susu e mostrou como a soma de economias retornava à conta do casal a cada ano por três anos. Não ajudou. “Foi como se ele estivesse falando com uma máquina”, disse Bynoe. Toda a situação foi simultaneamente desconcertante e enfurecedora, disse ela.

Por que o banco pode dizer a ela com que frequência e com que valor ela pode fazer coisas com seu dinheiro? Por que ele não a alertou com antecedência que ela poderia ter um problema quando declarou suas intenções? E dado o longo histórico de racismo na indústria bancária, o fato de muitas pessoas negras usarem susus tem algo a ver com a perda de sua conta? “Que parte do nosso perfil diz que estamos envolvidos em atividades fraudulentas?”, questionou Bynoe, que tem raízes mistas, ecoando a pergunta que os banqueiros da agência do Chase não responderam.

“Se pessoas de cor são afetadas de forma desproporcional por esse problema, isso precisa ser investigado.” Dubrowski disse que o movimento geral do dinheiro não parecia apropriado. “Precisamos conhecer nossos clientes e monitorar as transações que passam pelo nosso banco, incluindo casos em que o banco percebe um padrão de atividade que pode estar associado a um golpe”, disse ele.

“Não encerramos contas com base em raça, etnia ou origem nacional, e não o fizemos nesse caso”, acrescentou. Bynoe ligou para um representante de cartão de crédito do Chase em abril para ver quanto tempo a empresa a estava excluindo. O representante disse que era para sempre. Dubrowski disse que não há proibições vitalícias e que o banco toma decisões caso a caso. Bynoe e o marido imaginaram que as ações do Chase teriam repercussões de longo prazo para eles no sistema financeiro ou até mesmo com o governo. Afinal, o Chase não disse que não haveria mais problemas.

Mas Citi e Bank of America estavam felizes em continuar fazendo negócios com eles. Isso foi um alívio. Também foi bastante estranho. “Um banco está dizendo que você é essencialmente um fraudador”, disse Bynoe. “Mas o resto do mundo está tudo bem. Eu não entendo.”/THE NEW YORK TIMES