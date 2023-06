Estaleiro de 65 m² sem cama ou banheiro é vendido na Nova Zelândia pelo valor recorde de R$ 6 mi

Um estaleiro, que não pode ser usado para dormir nem tem banheiro, foi vendido por mais de NZ$ 2 milhões (cerca de R$ 5,92 milhões) em Auckland, na Nova Zelândia. Segundo reportagem do The Guardian, os preços altíssimos em algumas propriedades persistem no país, apesar da queda do mercado imobiliário.

Preços altos persistem em propriedades do país apesar de o mercado imobiliário local estar em queda, aponta o The Guardian Foto: New Zealand Sotheby’s International Realty

O galpão não inclui um quarto ou banheiro, e as regras de zoneamento impedem que ele seja habitado ou utilizado durante a noite. Mesmo assim, a propriedade foi vendida em um leilão neste fim de semana, segundo o The Guardian. O preço de venda quebrou o recorde de outro galpão, que foi vendido por NZ$1,35 milhão, há dois anos e meio.

Com 65 metros quadrados, o estaleiro tem um pequeno cais sobre a água, mas o comprador não obterá um título de propriedade plena, já que o preço da venda compra uma licença de ocupação, em vez da posse da terra.

Segundo a reportagem, o mercado imobiliário da Nova Zelândia está em uma forte queda, mas preços exorbitantes, incluindo para propriedades incomuns, persistem. De acordo com o jornal, ainda falta um longo caminho para que os preços das casas se aproximem dos níveis pré-pandêmicos. Além disso, as casas não são elegíveis para financiamento bancário no país e devem ser compradas com dinheiro antecipado.