Esteves Colnago deixa cargo de secretário especial do Tesouro e Orçamento

BRASÍLIA - A menos de um mês do fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro (PL), o secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, pediu exoneração do cargo, informou na noite desta sexta-feira 2, o Ministério da Economia. O desligamento vale a partir de 1º de dezembro e Colnago irá cumprir quarentena de seis meses.

Segundo a pasta, o atual secretário especial adjunto do Tesouro, Júlio Alexandre, irá atuar como substituto até o final do ano, quando termina o mandato do atual governo, e não terá adjunto ao cargo.

Na última terça-feira, 29 de novembro, Júlio Alexandre já participou de audiência pública na Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso, representando Colnago. Na ocasião, ele defendeu que o governo eleito sinalizasse medidas de compensação para o furo do teto de gastos que deve ser aprovado na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição.

O assessor especial de Paulo Guedes e ex-ministro de Temer, Esteves Colnago.

Analista de carreira do Banco Central, mestre em Economia, Colnago já foi ministro do Planejamento. Em nota, o Ministério da Economia diz que ele agradeceu ao ministro Paulo Guedes “pela oportunidade de ter feito parte da equipe do ME desde o início deste governo”. Ele estava no cargo de secretário especial desde outubro de 2021. Antes, foi chefe da Assessoria Especial de Relações Institucionais do Ministério.

A última aparição pública de Colnago foi no dia 22 de novembro, para anunciar um novo bloqueio de R$ 5,7 bilhões no Orçamento deste ano. “Vai ser muito difícil [com o bloqueio], governo nunca passou tão apertado assim. Haverá eventualmente falta de atendimento de serviços prestados do governo, mas chegaremos ao fim do ano”, afirmou na ocasião.

Júlio Alexandre, que substitui Colnago, também é mestre em Economia e analista de carreira do BC. Já foi secretário de Planejamento e Assuntos Econômicos, secretário adjunto de Políticas Macroeconômicas da Secretaria de Política Econômica (SPE) e secretário adjunto da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest).

Publicidade

No atual governo, atuou como secretário adjunto da Secretaria Especial de Assuntos Federativos da Presidência da República antes de integrar a equipe da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento também em outubro do ano passado.