Estudo mensal sobre mobilidade traz dados sobre tráfego nas estradas

Com o objetivo de ser mais do que um boletim com os preços dos combustíveis, o Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade trará também um Monitor de Tráfego nas Rodovias Paulistas, a partir de outubro. Com a novidade, o estudo mensal vai trazer o volume de veículos leves e pesados circulando pelas rodovias do Estado de São Paulo, além de outros dados relevantes sobre a mobilidade no Brasil.

Fruto da parceria entre a Veloe e a Fundação Instituto de Pequisas Econômicas (Fipe) e divulgado desde o início deste ano, o Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade reforça assim sua relevância como ferramenta de análise de dados. O objetivo é ampliar a inteligência de mercado dos frotistas e da sociedade para auxiliar na tomada de decisões.

O objetivo da ferramenta da Veloe é ampliar a inteligência de mercado dos frotistas e da sociedade para auxiliar na tomada de decisões Foto: Marcos Assis

“O maior ou menor volume de veículos que trafegam nas rodovias oferece insights sobre o comportamento da atividade econômica nacional, correlacionando-se direta e indiretamente com variações nos níveis de investimento, produção e consumo, entre outras variáveis econômicas de interesse”, destaca a superintendente de Marketing e Analytics da Veloe, Vanessa Rissi.

O Monitor de Tráfego nas Rodovias acompanhará as viagens realizadas em rodovias de São Paulo. Os índices levam em conta a passagem de veículos dotados de tags Veloe, através de cancelas de praças de pedágio, e incluem segmentações para viagens realizadas por veículos leves, com eixos de rodagem simples (como automóveis de passeio e caminhonetes) e veículos pesados, caracterizados por eixos de rodagem dupla (incluindo caminhões reboques e semirreboques).

A partir da primeira semana de outubro, as informações sobre o tráfego nas rodovias paulistas já estarão no Panorama Veloe com dados correspondentes ao mês de setembro. “Todas as rodovias de São Paulo serão monitoradas, entre públicas e concedidas. Estamos começando por São Paulo por ser o mais representativo e pretendemos expandir para os demais Estados do País”, planeja Rissi.

Confiável e relevante

Criado como uma forma de prestação de serviço para empresas e comunidade, o Panorama Veloe traz, mensalmente, diversos indicadores sobre mobilidade urbana no Brasil, incluindo a variação dos preços dos combustíveis em todo o País. Além do Indicador de Preço de Combustíveis, também conta com o Indicador de Custo-Benefício Flex, que apresenta qual combustível, entre gasolina e etanol, é mais vantajoso em cada Estado do País.

Há ainda o Indicador de Poder de Compra de Combustíveis, que relaciona o porcentual da renda domiciliar mensal necessário para abastecer um tanque com 55 litros de gasolina comum (capacidade média dos veículos de passeio) e revela quanto o abastecimento compromete a renda familiar em cada região.

As informações são públicas e divulgadas no site da Veloe. “Os dados ficam disponíveis, sempre na primeira semana do mês e correspondem ao mês anterior. Na primeira semana de outubro, por exemplo, soltaremos o balanço de setembro”, esclarece a superintendente de Marketing e Analytics da Veloe.