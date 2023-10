‘Eu moro no meu carro’: cresce número de sem-teto que mora em veículos nos EUA

KIRKLAND, Washington - Chrystal Audet tentava se aconchegar no que ela chama de seu “quarto”: o banco de trás de seu Ford Fusion de oito anos. Para esticar as pernas, ela tem de deixar uma porta entreaberta, mas as noites de setembro são cruéis no Noroeste Pacífico, com chuvas que gelam até os ossos. Do seu “quarto”, no banco da frente, sua filha de 26 anos, Cierra Audet, pediu-lhe que fechasse a porta. “Nós temos de sair dessa”, disse a mãe para si mesma enquanto se cobria com um edredom para espantar o frio e tentar dormir num estacionamento em Kirkland.

Chrystal Audet, de 49 anos, ganha mais de US$ 72 mil ao ano como assistente social do Departamento de Serviços Sociais e de Saúde do Estado de Washington. Mas uma combinação entre má sorte, muita dívida e pouco crédito a expulsou do apartamento que ela vivia em Bellevue, outro subúrbio de Seattle, um dos mercados imobiliários mais caros do país. Com o despejo à espreita, ela colocou seus móveis em um depósito alugado nesta primavera (Hemisfério Norte) e começou a parar seu sedan no estacionamento de uma igreja, em Kirkland.

Leia também

O carro, seu maior investimento, virou sua casa. E o asfalto desgastado do estacionamento da igreja metodista virou seu jardim, sua vizinhança e seu porto seguro.

Em todo o país, pessoas como Audet estão abandonando suas residências e povoando estacionamentos. Dúzias desses estacionamentos inauguraram-se nos últimos cinco anos, incluindo em Estados do leste do país, como Pensilvânia e Carolina do Norte. Eles se disseminaram pelo Meio-Oeste em Green Bay, Wisconsin, e Duluth, Minnesota.

E pontuam a espinha dorsal do Noroeste Pacífico fornecendo locais seguros para a vida de uma multidão de trabalhadores americanos encurralados no impiedoso meio. Eles ganham pouco demais para conseguir pagar aluguel, mas o suficiente para não se qualificar para assistências do governo — e transformaram seus carros em uma forma acessível de moradia.

Chrystal Audet lava pratos em local que permite a tarefa para pessoas que vivem em carros Foto: Ruth Fremson/The New York Times

A Igreja Metodista Unida de Lake Washington começou a oferecer experimentalmente um espaço para os “sem teto itinerantes” em 2011, em resposta ao “decreto transgressor” de Seattle que determinou a apreensão de carros que acumulassem múltiplas multas de estacionamento irregular, uma lei desastrosa para as pessoas forçadas a viver em seus carros.

Continua após a publicidade

“Nós tivemos uma ideia simples, ‘Se eles ficarem no nosso estacionamento, não receberão multas, não serão obrigados a retirar o carro nem guinchados”, afirmou Karina O’Malley, que ajudou a criar o programa — uma entre 12 iniciativas similares no Estado de Washington.

Em 2001, Audet passou um cheque sem fundos. O caso foi à Justiça e acabou registrado em sua ficha, um dos vários reveses que prejudicaram seu crédito.

Sua queda livre até uma dívida insustentável começou em dezembro, quando seu carro quebrou, e ela teve de trocar. Com crédito prejudicado, o único empréstimo que ela conseguiu veio sob um custo punitivo: pelo Ford Fusion 2015 com mais de 160 mil quilômetros, ela paga um juro de 27,99%, em prestações de US$ 398 ao mês, o que equivale a um décimo de seu salário líquido.

As contas médicas foram aos milhares de dólares em razão de sua doença de Crohn. Ela não conseguiu pagar dois aluguéis, e então o proprietário aumentou seu aluguel em US$ 248.

“Começaram a chegar boletos demais”, afirmou Audet.

A filha de Chrystal, Cierra Audet, e a cadelinha Coda dentro do carro em que vivem Foto: Ruth Fremson/The New York Times

Ao longo da espiral descendente à sua situação de sem teto houve uma série de bifurcações — escolhas entre opções ruins ou muito ruins que ela fez, muitas em momentos de desespero. Audet passou uma semana em um hotel. O Expedia ofereceu dividir o valor, hoje ela paga US$ 138 mensalmente pela prestação.

Continua após a publicidade

Para evitar que a dívida de seus aluguéis não pagos seja executada, ela assinou um plano de parcelamento concordando em pagar US$ 495 ao mês.

Em meados do verão, o salário líquido de Audet, de quase US$ 4,3 mil, foi devorado por contas que totalizavam cerca de US$ 2,6 mil, deixando-a sem dinheiro suficiente para conseguir viver em um apartamento num mercado cujo valor-médio do aluguel se situa em US$ 2,2 mil. Ela encontrou o estacionamento da igreja depois de assistir a uma reportagem sobre programas de estacionamentos seguros para pessoas sem teto.

Para tentar dar conta do tsunami de boletos, Audet teve de apelar para dois empregos. Numa noite recente, depois do expediente no Departamento de Serviços Sociais e de Saúde do Estado de Washington, ela tomou o ônibus 554 para retornar a Kirkland, onde sua filha, estudante universitária, a aguardava.

Elas passaram as três horas seguintes entregando comida a serviço da plataforma DoorDash, com uma pausa para o jantar, retomando o trabalho no dia seguinte. A dupla ganhou US$ 86,05 naquela noite — e gastou US$ 20 em gasolina e US$ 20,37 em um restaurante de waffle por uma refeição para viagem.

O porta-malas do carro, carregado com os itens pessoais de Chrystal e Cierra Audet Foto: Ruth Fremson/The New York Times

Elas jantaram em um estacionamento vazio de uma escola de ensino médio, com o recipiente de isopor apoiado no teto do Ford. “É a ironia de trabalhar, fazer um bom dinheiro e ainda assim não ser capaz de pagar por moradia”, afirmou Audet. “Eu faço US$ 32 e uns trocados por hora, mas ainda assim passo necessidade.”

A sorte dela mudou no fim de agosto, durante um evento na igreja, quando ativistas defensores do direito à moradia notaram que Audet estava acompanhada pela reportagem do New York Times. Vários deles ofereceram-lhe cartões de apresentação. Um a orientou sobre como conversar com possíveis locadores — o que contar e o que omitir.

Continua após a publicidade

Pouco depois, Audet visitou um apartamento de um quarto, alugado por US$ 2.360 ao mês, em Redmond, Washington. Com 62,5 metros quadrados, o imóvel pareceu-lhe um palácio: claro, com bancadas brancas e pisos reluzentes espalhando-se por um espaço 20 vezes maior que seu carro.

Uma omissão calculada — da qual Audet não se orgulha, mas que sentiu necessária — permitiu-lhe solucionar a primeira dificuldade. No formulário que lhe questionou sobre seus dois anos recentes de histórico de aluguel, ela deixou de fora o último apartamento. Por ela ter feito um acordo de pagamento, os aluguéis não pagos não apareceram em seu histórico de crédito.

Loções, sabonetes e álcool em gel revestem o painel lateral das portas do Ford Fusion Foto: Ruth Fremson/The New York Times

Audet quase chorou quando ouviu que tinha sido aprovada, mas quase perdeu o apartamento quando não conseguiu o dinheiro do depósito caução. A igreja em que ela vinha estacionando intercedeu, colocando fim à falta de moradia com pouco mais de US$ 2 mil.

Audet e sua filha se mudaram para o apartamento novo em 23 de setembro. Por agora, ela está saboreando os prazeres mais simples da vida — tomar banho em um chuveiro só seu e esticar o corpo na cama. Mas a matemática de sua vida continua precária. Sua considerável dívida continua a devorar seu salário, deixando pouco para o aluguel. “Eu estou sempre, tipo, na beira do abismo”, afirmou Audet. “Pelo menos eu tenho um carro para ficar — e um estacionamento seguro.” / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO

Sem-teto móveis

Em muitas cidades, os “sem-teto móveis” são agora a maioria da população sem-teto - as pessoas que vivem em veículos representam cerca de 53% no King County, Washington, onde a Sra. Audet mora. Cerca de 45% em San Mateo, um condado situado nos penhascos acidentados do norte da Califórnia, estão na mesma situação. Em Los Angeles, o número se aproxima de 60%.

Continua após a publicidade

Muitos deles têm emprego: Em Denver, 135 das 217 pessoas que dormiram em um dos lotes fornecidos pela Colorado Safe Parking Initiative no início deste ano ganhavam em média US$ 1.581 por mês. Os quartos de um dormitório custam em média US$ 1.655.

Depois de perder seu emprego em janeiro como agente de compras de uma empresa de jardinagem em Denver, Josh, 37 anos, que pediu para ser identificado apenas pelo primeiro nome porque não havia contado à família sobre sua situação, mudou-se para seu Toyota RAV 4.

Encontrar um lugar seguro para estacionar era uma luta diária: “Eu estava sempre alternando entre academias de ginástica, estacionamentos de hotéis, áreas industriais leves e ruas laterais de hotéis ou apartamentos”, disse ele. Logo depois, ele soube que tinha câncer de cólon.

Certa noite, quando ele estava dormindo do lado de fora de uma academia Planet Fitness, acordou com um homem tentando entrar. Ele saiu depois que Josh apertou o botão de emergência em seu chaveiro. Em outra noite, quando estava nevando, ele estacionou no estacionamento de um motel Super 8 e encontrou rastros que levavam ao seu carro e a neve arrancada de uma das maçanetas do carro na manhã seguinte.

Ele ligou para a Colorado Safe Parking Initiative, uma das mais novas do país que opera treze estacionamentos em Denver, e implorou ao operador por uma vaga.

Josh agora mora em um dos estacionamentos e vai para suas consultas de quimioterapia.

Há tantas pessoas que precisam de um lugar para estacionar que a maioria é rejeitada. “Só podemos atender de 10% a 20% das pessoas que nos ligam”, disse o diretor executivo, Terrell Curtis.

Continua após a publicidade

Em outros estacionamentos do país, os moradores de carros compartilharam as dificuldades que os levaram até lá: Um homem que se virava para entregar pizzas em Santa Barbara acabou em sua Nissan Frontier quando a pizzaria reduziu seu horário de trabalho.

Um homem de 35 anos que instalava sistemas de segurança residencial foi parar em seu Chevy Suburban quando perdeu o controle da furadeira, rompendo o tendão radial. E uma mulher disse que teve que escolher entre ajudar sua mãe ou a si mesma.

“O aluguel não parava de subir e subir e subir”, disse Brooke Rosales, 41 anos, descrevendo como ela e sua mãe dividiam um apartamento em Lakewood, Colorado, sobrevivendo com um delicado apoio de salários e benefícios por invalidez. Rosales sofre de convulsões e sua mãe tem doença pulmonar obstrutiva crônica.

Tudo desmoronou quando a doença da mãe progrediu e ela não pôde mais trabalhar. Sandy Rosales, 64 anos, agora luta para respirar. Sem condições de pagar o aluguel, a mãe foi morar com o filho.

Não havia espaço para Brooke Rosales, que acabou ficando em seu Jeep Liberty em um estacionamento para moradores de rua em Denver.