A parte da frente da peça era um emaranhado de roxo e rosa, renda e fita. A parte de trás — na verdade, não havia muito dela, pois era um body fio-dental transparente. Assim como o restante das lingeries nas prateleiras, essa peça costumava pertencer a outra pessoa. E assim como todas as outras peças sensuais penduradas nesta loja no nordeste do Alabama, não há praticamente nenhuma chance de que esse fio-dental volte para seu dono. Agora, estava à venda com desconto.

Leia também

A cerca de três horas de distância de carro do aeroporto mais movimentado do mundo, a Unclaimed Baggage é a única loja dos Estados Unidos que compra bagagens perdidas de empresas de transporte e vende para o público com um desconto. A loja trabalha com companhias aéreas, assim como empresas de ônibus, de trens e de caminhões e hotelaria, coletando pertences de passageiros que foram esquecidos, perdidos ou extraviados que não foram reivindicados.

Aproximadamente um terço do que os trabalhadores encontram é reciclado ou jogado fora. Um terço é doado para instituições de caridade e o restante é colocado à venda online e em sua loja física de 4.600 metros quadrados em Scottsboro.

Desde que o negócio começou em 1970, tornou-se uma importante atração turística no Alabama, recebendo mais de um milhão de visitantes por ano. Hoje, a loja tem produtos próprios, uma cafeteria e até um museu onde exibe alguns dos itens mais estranhos já descobertos, como um boneco do filme Labirinto - A Magia do Tempo.

Loja física em Scottsboro, no Alabama, conta com 4,6 mil metros quadrados. Unclaimed Baggage também vende online. Foto: William DeShazer/The Washington Post

Prancha de esqui, relógio Rolex e mais

Continua após a publicidade

“Céus, há tantas.” Um homem loiro encara desacreditado o mar de prateleiras diante dele. Haviam coisas tão longe quanto os olhos dele podiam ver: computadores, chapéus, bolsas de grife, smokings dignos de Oscar, rifles de caça, roupas íntimas (somente peças novas, encontradas com etiquetas ou dentro de embalagens). De acordo com sua etiqueta, uma raquete de tênis da Wilson valia U$ 300 mas estava à venda por U$ 77,99. Uma mala da Tumi de US$ 575 era vendida por US$ 399,99.

Durante a visita da reportagem do Washington Post ao local, a loja estava realizando sua anual liquidação de esquis. Então, além do estoque comum, ainda havia corredores e mais corredores de equipamentos para neve - desde jaquetas Arc’teryx macias e sedosas até macacões impermeáveis - além de esquis, pranchas de snowboard, capacetes e botas.

Austin Snider, de 29 anos, dirigiu 160 quilômetros até a loja para estar entre as primeiras 50 pessoas na fila, o que garantia 30 minutos de antecedência na entrada da loja e outros benefícios. Para garantir um desses lugares, é preciso acampar no estacionamento da loja durante a madrugada. Corriam boatos de que pessoas vieram do Canadá e da Dakota do Norte — um trajeto de pelo menos 25 horas de carro — para acampar este ano.

A melhor compra de Snider foi uma prancha de snowboard de edição limitada da Burton que custa “quase US$ 2 mil para encomendá-la”, ele disse. “Eu acho que paguei US$ 300 aqui.”

Seu pai, Jeff Kidwell, de 50 anos, vive na cidade vizinha de Ider, Alabama, e faz compras na Unclaimed Baggage há quase duas décadas. Ele teve uma sorte parecida na liquidação, até mesmo encontrando sua própria prancha de snowboard Burton de edição limitada com núcleo de alumínio, completa com fixações, que foi vendida como nova por cerca de US$ 1.700. “Comprei tudo por US$ 200″, disse Kidwell.

Clientes formaram fila em frente à Unclaimed Baggage antes que eles abrissem as portas para a liquidação anual de itens de esqui. Foto: William DeShazer/The Washington Post

A loja conta com uma equipe de especialistas que autenticam joias e itens de luxos ou descartam falsificações. O item mais caro que eles já venderam foi um relógio Rolex de platina avaliado em US$ 64 mil e vendido por US$ 32 mil em 2014.

Continua após a publicidade

A loja recebe diversos “vigias” que vão regularmente ao espaço para tentar encontrar itens únicos. Às vezes, eles nem estão precificados com tanto desconto. Enquanto a reportagem do Washington Post esteve na loja, uma bolsa Hermès Birkin rosa choque estava atrás de uma caixa de vidro por US$ 17 mil – um preço comparável a outros online. Mas mesmo comprar algo pelo preço integral na Unclaimed Baggage pode ser uma vitória se isso significar pular listas de espera competitivas para marcas ultra-premium.

Alguns compradores de itens de luxo, como Michele Fowlkes, de 52 anos, e seu filho, Maurice Tucker, de 23, que vieram da cidade de Huntsville, disseram que encontrar itens raros na loja é outro benefício. “Algumas coisas são únicas e talvez você não consiga encontrar em nenhum outro lugar”, disse Michele.

Como coisas perdidas são reivindicadas

Os negócios podem ser incontestáveis, mas e a ética? Enquanto você anda pelos corredores de pertences de estranhos, alguns fazem você se sentir mais culpado do que outros. Como roupas de bebês ou joias que podem ter sido relíquias de famílias. Não se trata de “sapatos de bebê à venda, nunca usados”, mas “vestido de noiva com desconto em uma mala perdida” soa comovente.

Não é dessa forma que a Unclaimed Baggage vê isto. “As companhias aéreas fazem um bom trabalho” em reunir a maioria das bagagens perdidas, disse Bryan Owens, proprietário e CEO da segunda geração da loja.

“Cerca de 98% das malas extraviadas são reunidas (com seus donos) no primeiro dia ou depois”, disse Owens. E nos próximos 90 dias, a maior parte dos 2% restantes também será classificada. O que acaba no Alabama é “apenas uma fração de 1%”, disse ele.

Mas com 470 milhões de malas despachadas só em voos domésticos em 2022, uma fração de 1% ainda representa centenas de milhares de malas órfãs.

Continua após a publicidade

O problema mais comum: a bolsa não tinha etiqueta. Sonni Hood, 26 anos, gerente de relações públicas de bagagens não reivindicadas, agora diz a todos que ela conhece para colocar suas informações de contato dentro e fora da bagagem.

Depois que a companhia aérea faz diversas tentativas para devolver a mala ao seu proprietário — e paga seus clientes pela perda deles — as malas acabaram na Unclaimed Baggage, onde são desmontadas para a venda.

Nem tudo é Gucci e iPhones. Depois que Owens comprou a empresa de seus pais e irmão em 1995, ele se deparou com um grande contêiner comercial à prova de choque. Dentro havia um dispositivo desconhecido para Owens. Estava suspenso com ilhós de borracha “e tinha um cartaz em cima que dizia: ‘Manuseie com extremo cuidado, eu valho meu peso em ouro’”, disse Owens. “Era um sistema de orientação para um avião de combate.”

Restos humanos?

A empresa lava até 70 mil itens todos os meses, tornando-se a maior operação de lavanderia comercial do Estado do Alabama. Mas uma vez, quando o negócio era muito menor, a roupa era lavada em um prédio do outro lado da rua. Alan Garner, morador de Scottsboro que cresceu na cidade, conta que sua avó, Vera, trabalhou lá por cerca de três anos. “Ela tinha algumas histórias”, disse Garner, 56.

O museu Unclaimed Baggage apresenta Hoggle, o boneco do filme "Labirinto", de David Bowie, de 1986. Foto: William DeShazer/The Washington Post

Como nas vezes (plural) que Vera descobriu restos humanos, ou quando estava limpando um par de sapatos e um salto se desfez. Para sua surpresa, “havia drogas dentro”, disse Garner. De acordo com Owens, por causa dessas descobertas, a empresa tem um relacionamento com as autoridades locais.

Continua após a publicidade

Ao longo dos anos, Garner permaneceu um cliente leal. Algumas pessoas têm o bar do seu bairro onde todos sabem o seu nome, “para mim, é ir para a Unclaimed Baggage”, disse ele.

Garner mora a cerca de dois quilômetros de distância e passa pela loja depois do trabalho algumas vezes por semana. Cerca de 75% das roupas de seu guarda-roupa são da loja. Esse número seria maior, diz ele, se conseguisse encontrar a marca de calça que gosta (7 Diamonds), mas ainda não encontrou uma do seu tamanho. Ele comprou Bíblias antigas que datam do início do século 20, canetas sofisticadas de marcas como Montblanc e até a primeira luva de beisebol de seu filho.

Mas sua maior compra, de longe, foi aquela que ele não guardou. “Encontrei um carretel de pesca com mosca que custava US$ 700 e comprei-o por menos de US$ 5″, disse Garner, “mas quando o trouxe para casa… havia um nome de homem nele, um nome único”.

Garner localizou o homem. Acontece que o proprietário morava em Nova York e ia pescar em Montana todos os anos. Tragicamente, naquela primavera, sua mulher havia morrido e ele não viajaria até que um amigo o convencesse do contrário. Seu precioso carretel desapareceu no caminho. O pescador presumiu que ele havia desaparecido para sempre, até que Garner ligou.

“Consegui devolvê-lo”, disse Garner. “Cerca de dois meses depois, recebi um pacote pelo correio. … Ele me enviou algumas iscas antigas e me convidou para ir a Nova York pescar com ele algum dia.

Experiências de compra

Continua após a publicidade

Quando você visita a Unclaimed Baggage, você tem uma escolha: que tipo de comprador você será?

Há os que perambulam pacientemente pela loja, como se estivessem perseguindo uma presa. Há os intermediários, grudados em seus celulares, negociando com compradores distantes. Talvez você seja mais parecido com os corredores do tipo “scrambler”, que abrem caminho pelas prateleiras desesperados para encontrar o melhor material o mais rápido.

A maioria dos clientes na liquidação de ski parecia ser cliente fiel. Como Doug Ferdinand, de 58 anos, que dirigiu da região de Atlanta em seu Winnebago para acampar durante a noite com sua esposa e seu salsichinha de pelos compridos. Eles fazem compras na Unclaimed Baggage há cerca de cinco anos e estavam em busca de calças de neve e joias. “Costumava ser um negócio melhor”, disse Ferdinand.

Ele não é o único a reclamar disso. Embora Snider, o comprador da prancha de snowboard, estivesse satisfeito com os preços dos artigos esportivos, ele classificou os custos das roupas de marca como “exorbitantes” em comparação com os anos anteriores.

Depois que a companhia aérea faz diversas tentativas para devolver a mala ao seu proprietário — e paga seus clientes pela perda deles — as malas acabaram na Unclaimed Baggage, onde são desmontadas para a venda. Foto: William DeShazer/The Washington Post

Os clientes podem culpar o Google. Owens disse que a democratização da informação na internet mudou muito os preços. “É muito fácil encontrar o valor de várias coisas”, ele disse. “Nosso objetivo é definir um preço para que tenha um valor real para as pessoas... mas, ao mesmo tempo, não estamos no negócio para vender a pessoas que estão revendendo.”

Terrace Revies, de 48 anos, que também veio de Atlanta para a liquidação, disse que a melhor abordagem para um dia de compra era controlar o ritmo. “Não fique sobrecarregado”, disse ele. “Mesmo que você veja algo de que goste, sente-se nele enquanto aprecia o restante dos cerca de 7 mil itens no showroom.”