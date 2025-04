EUA e China caminham para uma divisão ‘monumental’ e colocam a economia mundial em alerta

Uma escalada vertiginosa de tarifas desfez uma relação comercial entre os Estados Unidos e a China forjada ao longo de décadas, colocando em risco o destino de duas superpotências e ameaçando arrastar a economia mundial.

Por mais que Trump tenha pressionado, a China se recusou a recuar. A China elevou suas tarifas sobre produtos importados dos Estados Unidos para 84%. Na quinta-feira, 10, a China prometeu novamente “lutar até o fim”, uma abordagem que é consistente com a forma como Xi Jinping, o principal líder do país, tem procurado redefinir a ordem global − uma ordem que tenha Pequim, e não Washington, no centro.

Um navio de carga no porto de Ningbo-Zhoushan, na província chinesa de Zhejiang, no mês passado Foto: Gilles Sabrie/NYT

“Estamos nos aproximando de uma ruptura monumental de um trem”, disse Orville Schell, diretor Arthur Ross do Center on U.S.-China Relations da Asia Society em Nova York. Ele acrescentou: “O tecido que tecemos com tanto cuidado nas últimas décadas está se desfazendo”.

Em risco está uma relação que moldou a economia global no século XXI. Durante anos, ambos os lados se beneficiaram. O uso extensivo das fábricas da China pelas empresas americanas manteve os preços sob controle para os consumidores americanos e aumentou os lucros das maiores empresas do país. A China obteve empregos e investimentos que tiraram milhões de famílias chinesas da pobreza. E, a medida que o poder aquisitivo da China crescia, ela abriu um mercado gigantesco e lucrativo para as marcas americanas.

Esse acordo foi testado pelo surgimento da China como uma potência global e pela crescente preocupação dos EUA de que ele se tornara vulnerável à pressão da China sobre o acesso a componentes e materiais essenciais para a tecnologia e a fabricação avançadas.

Não está claro quem piscará primeiro, ou se os dois lados poderão encontrar um ponto em comum. Uma coisa é certa: a iminente interrupção do fluxo de mercadorias no valor de bilhões de dólares entre China e Estados Unidos, bem como o comércio que muitas vezes passa por outros países, terá um impacto devastador nas duas economias e em seus parceiros comerciais.

Um trabalhador em uma fábrica de roupas que produz roupas para a Shein, em Guangzhou, China Foto: Qilai Shen/NYT

“Não é possível modelar isso”, disse Steven Okun, executivo-chefe da APAC Advisors, uma empresa de consultoria geopolítica. “Os países terão de escolher entre os EUA e a China?”

Os economistas estão prevendo que a divisão pode levar a economia dos EUA à recessão. Ao mesmo tempo, a economia chinesa está enfrentando a perspectiva de um doloroso divórcio de seu maior parceiro comercial, que compra mais de US$ 400 bilhões em mercadorias a cada ano, já que o país está sofrendo com o colapso do mercado imobiliário e com a baixa confiança do consumidor.

Como os Estados Unidos e a China são fundamentais para a economia global, o impacto repercutirá em todos os lugares. Trump também impôs uma tarifa básica de 10% sobre a maioria dos parceiros comerciais dos EUA e taxas sobre carros fabricados no exterior e sobre aço e alumínio importados − impedimentos ao comércio que foram quase esquecidos na onda de tarifas dos últimos dias.

Pequim foi pega de surpresa pelo fato de Trump ter mudado as regras do comércio global em seu primeiro mandato. Ela igualou as tarifas dos EUA com suas próprias tarifas sobre as importações dos Estados Unidos. Mas Pequim rapidamente ficou sem produtos americanos para punir, porque a China comprava muito pouco dos Estados Unidos. Os dois países chegaram a uma trégua em janeiro de 2020, um acordo que Pequim considerou desfavorável para o lado chinês.

A estratégia econômica temerária demonstrada pelos EUA e pela China já superou em muito as batalhas travadas durante o primeiro mandato do presidente Trump Foto: Eric Lee/NYT

Na campanha eleitoral do ano passado, Trump parecia disposto a ir ainda mais longe. Ele falou em impor tarifas de 60% sobre as importações chinesas. A maioria dos economistas e investidores considerou o discurso de campanha como uma hipérbole − uma promessa de campanha que é reduzida diante da realidade econômica. Mas ele deu à China um amplo aviso para elaborar contramedidas que infligiriam o máximo de dor econômica aos Estados Unidos. Até o momento, Pequim respondeu a Trump com altas tarifas, bem como com lembretes ameaçadores de que poderia sufocar o fornecimento de minerais essenciais. A possibilidade de o conflito afastar ainda mais os dois países é maior do que nunca.

Dan Wang, diretor da equipe do Eurasia Group na China, disse que algumas empresas chinesas já estavam olhando para além dos Estados Unidos. Por exemplo, a China planeja exportar seis milhões de veículos elétricos este ano, quase nenhum para os Estados Unidos. Ela disse que, embora houvesse a possibilidade de uma recessão global, o risco era maior nos Estados Unidos.

Há três meses, o Fundo Monetário Internacional ofereceu sua previsão econômica para o próximo ano: a economia dos EUA estava em melhor forma do que praticamente todas as outras.

Agora, muitos analistas veem a possibilidade de uma recessão nos EUA. Depois que Trump impôs tarifas severas sobre quase todos os países, os analistas estão prevendo inflação mais alta, mais desemprego e crescimento mais lento nos Estados Unidos.

Propriedades residenciais em construção em Wuhan, China, ano passado Foto: Qilai Shen/NYT

“Acredito que uma recessão já começou e que a economia vai se deteriorar notavelmente no segundo trimestre”, disse Carl Weinberg, economista-chefe da High Frequency Economics, antes de Trump recuar em relação a algumas tarifas não relacionadas à China.

O efeito das tarifas será sentido em toda a economia dos EUA. Wendong Zhang, professor assistente de economia aplicada e política da Universidade de Cornell, disse que 73% dos smartphones, 78% dos laptops, 87% dos consoles de videogame e 77% dos brinquedos nos Estados Unidos são provenientes da China.

A China, por sua vez, ainda está se recuperando de uma crise imobiliária que afetou toda a sua economia. Os governos locais estão lutando para arrecadar dinheiro suficiente para pagar por programas de direitos, enquanto as instituições financeiras estão sobrecarregadas de dívidas. O desemprego é alto e os jovens estão lutando para encontrar empregos promissores.

Na quinta-feira, o Goldman Sachs rebaixou as expectativas para a economia chinesa, embora esteja prevendo um grande volume de gastos com estímulos por parte de Pequim. Ele reduziu sua perspectiva de crescimento para este ano de 4,5% para 4% − um crescimento alto para os padrões americanos, mas um ritmo lento para a China.

A China tem contado com uma grande quantidade de produtos das fábricas chinesas para compensar a fraqueza do restante de sua economia. No entanto, as tarifas dos EUA reduzirão a demanda, e os outros parceiros comerciais da China, já cautelosos em relação a um dilúvio de produtos chineses, podem relutar em compensar a falta de recursos.

Para as pequenas empresas, tanto na China quanto nos Estados Unidos, a ruptura repentina da parceria comercial é devastadora. Ela representa uma ameaça existencial para John K. Thomas, cuja empresa na Califórnia que fabrica termômetros eletrônicos para animais depende da compra de componentes elétricos fabricados na China e da venda de produtos acabados para fazendas leiteiras chinesas.

“O fato de a China ter se tornado minha segunda maior base de clientes foi crucial para a continuidade de nossos negócios nos últimos 15 anos”, disse Thomas sobre sua empresa, a GLA Agricultural Electronics, fundada em 1969.

Os últimos três dias foram uma montanha-russa para Thomas, já que os dois países se colocaram à beira do abismo. No domingo, ele correu para enviar as unidades para seu maior cliente na China antes que uma rodada de tarifas de 34% sobre os produtos americanos entrasse em vigor.

Depois que Trump anunciou tarifas adicionais, o cliente chinês pediu mais, antecipando uma resposta de Pequim. Thomas se esforçou para conseguir mais do produto, mas a China o antecipou e disse que havia aumentado as tarifas novamente para 84%, acabando efetivamente com qualquer chance de manter o cliente por enquanto.

“Estávamos perto de ser excluídos do mercado chinês”, disse ele. “Com 84%, estamos completamente excluídos.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA