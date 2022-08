As vagas de trabalho em aberto nos Estados Unidos subiram para 11,239 milhões em julho, de acordo com relatório do Departamento do Trabalho do país publicado na terça-feira, 30.

EUA registram aumento de empregos abertos em julho Foto: Brian Snyder/Reuters

No mês anterior, estavam abertos 10,7 milhões de postos de trabalho. O número atual está quase 1 milhão acima do estimado, segundo a CNBC.

O resultado de junho foi ligeiramente revisado para cima, de 10,698 milhões a 11,040 milhões. Na sexta-feira, 2, sai o relatório oficial de emprego dos EUA de agosto, o payroll.