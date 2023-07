EUA: empresas devem ter nova queda de lucro sob pressão de preços e juros altos

NOVA YORK - Desafiadas por custos e juros maiores e um consumidor mais contido, as empresas de capital aberto nos Estados Unidos devem amargar mais um trimestre de lucros em queda.

A temporada de resultados das companhias americanas servirá de teste para o momento “bull market”, ou seja, de alta em Wall Street enquanto investidores digerem novos dados sobre a inflação e farejam o quão mais longe as taxas do país terão de ir para voltá-la à meta de 2% ao ano.

Cerca de uma centena de empresas deve começar a relatar os seus resultados trimestrais ao longo dos próximos dias, grupo que deve engordar à medida que o verão avança no Hemisfério Norte. A expectativa é a de que os ganhos das empresas listadas no S&P 500, que reúne os maiores nomes listados nos EUA, encolham 7,2% no segundo trimestre deste ano na comparação com o mesmo intervalo de 2022, conforme a casa de análises americana FactSet.

Se as projeções se confirmarem, será o maior declínio de ganhos do S&P 500 desde o segundo trimestre de 2020, quando as empresas foram atingidas em cheio pelos impactos da covid-19. Na ocasião, os resultados encolheram 31,6%. “Também marcará o terceiro trimestre consecutivo em que os ganhos caem no comparativo anual”, destaca o vice-presidente da FactSet, John Butters.

No primeiro semestre, as ações americanas superaram as expectativas de Wall Street Foto: Mark Lennihan/AP

A temporada de resultados dos EUA tem início com pesos pesados do setor financeiro, com nomes como JPMorgan Chase, o maior banco do país, Citigroup e Wells Fargo, abrindo os seus números do segundo trimestre, marcado pela maior turbulência bancária desde a crise financeira internacional de 2008.

No primeiro semestre, as ações americanas superaram as expectativas de Wall Street. O S&P 500 apontou ganhos superiores a 15% enquanto o Nasdaq, que reúne os pesos pesados da tecnologia, saltou 32%, em seu melhor desempenho em quatro décadas. Como pano de fundo, o boom de apostas em torno do setor de inteligência artificial (IA).

As últimas semanas, porém, foram marcadas por uma revisão para baixo nas projeções de analistas para os ganhos das empresas listadas nos EUA. Ainda assim, a diretora de investimentos globais da gestora americana Nuveen, Saira Malik, está cautelosa com a temporada à frente.

“As empresas podem mais uma vez achar mais fácil entregar resultados mais fortes do que o esperado. Somos cautelosos com o otimismo autorrealizável impulsionado por essas expectativas mais contidas”, diz ela.

Como as previsões já sinalizam um “fraco desempenho” no segundo trimestre, os investidores devem se concentrar nas projeções de desempenho futuro, os chamados guidances no jargão do mercado. “A chave para as ações virá dos guidances das empresas mais do que os resultados do segundo trimestre”, diz o Morgan Stanley, em comentário a clientes.

Nesse contexto, o Citi acaba de revisar para baixo a sua recomendação para as ações americanas, de “outperform” para neutro, e vê o S&P 500 recuando 9%, para 4 mil pontos neste ano. Os estrategistas do banco temem que o furor com a inteligência artificial, que turbinou o mercado no primeiro semestre, entre em uma fase de acomodação. No front macro, o Citi avalia que os EUA ainda têm chances de um “pouso suave”, mas vê o risco de uma recessão iniciar no último trimestre deste ano. “O risco de recessão continua pairando sobre as ações dos EUA”, diz o banco americano.

A temperatura da economia dos EUA, em especial, o comportamento da inflação e sua influência no processo de aperto monetário em curso devem influenciar no comportamento das bolsas em Nova York em paralelo à temporada de resultados do segundo trimestre.

O mercado de trabalho americano já dá sinais de esfriamento, como mostrou o relatório conhecido como payroll, na semana passada, mas não o suficiente para brecar o Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que deve voltar a subir os juros na reunião deste mês — e já sinalizou a possibilidade de outro aumento neste ano.

Consumo e IA

Na análise setorial, a FactSet espera que sete dos 11 setores do S&P 500 elevem os seus resultados no segundo trimestre. O grande destaque na visão da casa americana será o setor de consumo discricionário, que deve apontar alta de 27% nos ganhos na comparação anual, com a Amazon dando a maior contribuição para isso, conforme a casa americana.

Na outra ponta, o setor de energia deve amargar a maior queda de lucros do segundo trimestre após os gordos resultados no mesmo período do ano passado, beneficiados pelo salto do preço do petróleo na época. A expectativa da FactSet é de um tombo de 48,3% ano contra ano. As maiores contribuintes devem ser a Exxon Mobil e a Chevron.

Como de costume, os resultados das big techs estarão nos holofotes — e ainda mais nesta temporada. O recente rali do setor, impulsionado pelo furor em torno do potencial da inteligência artificial elevou as expectativas.

A Microsoft, tida como uma das empresas com mais potencial para aproveitar os adventos da IA, deve ser um dos destaques. Para a casa de análises Wedbush, os resultados do segmento em geral podem vir ainda mais fortes no segundo trimestre. “Embora os times de gestão continuem a ser prudentes em relação aos custos e conservadores nos guidances, acreditamos que a temporada de ganhos de tecnologia colocará mais combustível no tanque do rali do setor”, diz o diretor de research da Wedbush Securities, Daniel Ives.