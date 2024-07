THE NEW YORK TIMES - Guo Wengui, o bilionário chinês exilado que se transformou de um insider de Pequim em um crítico feroz do Partido Comunista Chinês e um favorito da direita americana, foi condenado na terça-feira, 16, por fraudar investidores em centenas de milhões de dólares.

PUBLICIDADE Guo, também conhecido como Miles Guo, foi acusado de usar vários esquemas - associações a clubes, criptomoedas, venda de ações privadas de sua empresa de mídia - para enganar seus seguidores e manter um estilo de vida luxuoso. No quarto dia de deliberações, um júri no distrito sul de Nova York o considerou culpado em nove das 12 acusações, incluindo conspiração para extorsão, fraude de valores mobiliários e conspiração para lavagem de dinheiro. Com a sentença marcada para 19 de novembro, Guo pode enfrentar décadas de prisão ou a remota possibilidade de extradição para a China.

Em um julgamento que durou quase dois meses, os promotores do governo destacaram vídeos longos que Guo fez para seus milhares de seguidores, frequentemente garantindo nenhuma perda em seus investimentos. Os rendimentos ajudaram a pagar por uma mansão em Nova Jersey, um Lamborghini e um investimento de US$ 100 milhões em um fundo de hedge.

Os promotores também recorreram a registros bancários, faturas e depoimentos de ex-funcionários de Guo e investidores enganados, que foram atraídos por um expatriado rico de Pequim dedicado a acabar com o governo de sete décadas do Partido Comunista Chinês.

Bilionário chinês Guo Wengui em seu apartamento em Manhattan, em maio de 2017. Foto: James Estrin/The New York Times

“Será que Miles Guo é um verdadeiro ativista político ou não? Eu não sei, não me importo e você também não deveria,” disse Juliana Murray, uma procuradora assistente dos EUA, ao júri, na quinta-feira. “Ele é um oportunista. Ele é um fraudador.”

A condenação é o ponto final de uma trajetória notável para Guo, que fez sua fortuna original na China, construindo hotéis e adquirindo uma corretora. Ao longo do caminho, ele se aliou a Ma Jian, um alto funcionário da inteligência no temido Ministério da Segurança do Estado do país. Guo usou seu acesso a informações sensíveis para derrubar pessoas que estavam em seu caminho, incluindo um vice-prefeito de Pequim que se opunha aos seus planos de construir um enorme complexo de escritórios e hotéis ao lado do local dos Jogos Olímpicos de 2008.

O tempo de Guo na China chegou a um fim abrupto em 2015, depois que Ma foi detido pelo governo. Guo fugiu para os Estados Unidos e comprou uma cobertura de US$ 68 milhões em Manhattan com vista para o Central Park, sendo aprovado pela diretoria do prédio com a ajuda de uma carta de recomendação do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

Direita americana

Guo pode ser único em prosperar — até não prosperar — em dois sistemas políticos muito diferentes. Quando ele foi para os Estados Unidos, cultivou relações políticas para melhorar sua imagem, mas desta vez foi com membros da direita americana, especialmente Steve Bannon, um conselheiro de longa data do ex-presidente Donald Trump.

No início de 2017, logo após Trump assumir o cargo, Guo se tornou membro de Mar-a-Lago, o clube de Trump em Palm Beach, na Flórida. Naquele ano, Guo solicitou asilo político e acusou publicamente líderes chineses de corrupção. A China tentou extraditá-lo, recrutando o apoio de uma alta autoridade republicana em uma tentativa fracassada de fazer lobby junto à administração Trump.

Pequim também apresentou suas próprias acusações contra ele, incluindo suborno e estupro, com a ajuda de depoimentos de seu ex-padrinho Ma. Guo, cuja idade foi descrita como variando de 54 a 57 anos, não depôs em seu julgamento. Seus advogados argumentaram que seus negócios eram legítimos e foram projetados para promover sua cruzada anticomunista. Seus esforços incluíam a operação de um site de streaming em língua chinesa e uma plataforma de mídia social semelhante ao Twitter, ambos populares entre os exilados.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE As três acusações das quais Guo foi absolvido estavam relacionadas à sua empresa de mídia GTV: fraude eletrônica e de valores mobiliários, e “transações monetárias ilegais.” Guo era o líder de uma “empresa política de pessoas unidas para derrubar um dos governos mais poderosos do mundo, e é isso que eles se propuseram a fazer,” disse Sidhardha Kamaraju, um dos advogados de Guo, em comentários finais na semana passada. “Eles começaram a criar a infraestrutura para ajudar a levar esse movimento adiante.” Mas os promotores contrariaram a retratação de Guo como um líder anticomunista de princípios com gravações, feitas por um ex-funcionário, de uma conversa acalorada em 2021 sobre como executar algumas transferências de dinheiro planejadas. Guo podia ser ouvido gritando com seus funcionários em mandarim, exclamando “vagabundo!”, “vá para o inferno!” e uma série de outros insultos. Os promotores tocaram a fita para os jurados na quarta-feira e novamente na quinta-feira para enfatizar o ponto. “Esse é o chefe de uma empresa criminosa,” disse a procuradora assistente Juliana Murray. A defesa de Guo também foi minada pelo comportamento de seus seguidores, que se definem como lutadores companheiros e que foram amplamente enviados para atacar seus inimigos percebidos, incluindo um proeminente dissidente chinês.

Eles se manifestaram do lado de fora de uma casa em Cambridge, Massachusetts, onde morava uma testemunha do governo, o genro de um administrador judicial nomeado para a falência de Guo, distribuindo panfletos inflamatórios com uma foice e martelo comunista. Eles também foram à escola onde a esposa da testemunha era professora da terceira série. Ela ficou “realmente em pânico, realmente chateada, apenas chorando e perturbada e apenas, você sabe, dominada pelo medo,” disse Daniel Copeland, a testemunha, ao tribunal.

Durante todo o julgamento, os promotores trabalharam para associar Guo a Bannon, nomeado um co-conspirador pelo governo, mas não indiciado. Bannon tinha um contrato de consultoria de US$ 1 milhão com uma das empresas de Guo e ajudou a criar três organizações que eram centrais para o caso do governo. Em várias ocasiões, sua foto foi mostrada em telas colocadas em frente aos jurados.

Em várias ocasiões, sua foto foi mostrada em telas colocadas em frente aos jurados.

Bannon, que recentemente começou a cumprir uma pena de prisão por desacato ao Congresso, recusou-se a falar oficialmente sobre o julgamento. Em junho de 2020, ele apareceu ao lado de Guo em um barco no porto de Nova York para anunciar a formação do Novo Estado Federal da China, que visava suplantar o governo comunista. Naquele mês de agosto, Bannon foi preso no iate de Guo sob acusações federais não relacionadas de fraudar doadores para um esforço privado de arrecadação de fundos chamado "Construímos o Muro". Ele foi perdoado por Trump nas últimas horas de sua presidência, mas ainda enfrenta acusações estaduais semelhantes em Nova York. À medida que os funcionários chineses começaram a confiscar as propriedades e contas bancárias de Guo na China e em Hong Kong, Guo voltou-se para esses apoiadores para financiar seu estilo de vida opulento, de acordo com testemunhas no julgamento. Guo foi preso em sua cobertura em Nova York em março de 2023. Mesmo após as doze acusações contra ele, ele manteve fervorosos seguidores ao redor do mundo, dezenas dos quais compareceram para assistir ao julgamento e aguardar o veredicto. Na semana passada, seus dois apoiadores chineses mais proeminentes, o ex-jogador de futebol Hao Haidong e sua esposa, Ye Zhaoying, que já foi a melhor jogadora de badminton do mundo, estavam na galeria, entre dezenas de outros. O site do Novo Estado Federal da China postou transcrições diárias do julgamento em inglês e chinês. Guo, vestido com um terno escuro de abotoamento duplo, sentou-se impassível enquanto ouvia nos fones de ouvido a tradução do juiz lendo o veredicto. Depois que o júri de oito homens e quatro mulheres foi dispensado, ele apertou a mão de Kamaraju e abraçou outro de seus advogados. Em uma declaração após o veredicto de Guo, o procurador dos EUA para o distrito sul, Damian Williams, disse: "milhares de seguidores online de Guo foram vítimas para que Guo pudesse viver uma vida de excessos. Hoje, foi colocado um fim aos esquemas de Guo."