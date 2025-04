O que os EUA exportam para a China? Veja o que pode ser mais afetado pela retaliação chinesa

Os Estados Unidos exportaram mais de US$ 143 bilhões em mercadorias para a China no ano passado, de acordo com o US Census Bureau e a UN Comtrade, que rastreiam as exportações. Em 2022, esse número era de US$ 154 bilhões. Essas cifras não incluem as exportações para Hong Kong.

As principais exportações incluem sementes oleaginosas, como a soja, e grãos, como o milho, que representaram cerca de um sexto do total em 2022, de acordo com o Conselho Empresarial EUA-China, juntamente com semicondutores, que são um ponto-chave de tensão internacional, já que sucessivas administrações buscam desacelerar o progresso da China em direção à tecnologia avançada de chips. Petróleo e gás, produtos químicos, maquinário industrial e produtos de carne também estão entre os principais produtos de exportação.