A Fábrica de Munição do Exército Lake City, construída durante a Segunda Guerra Mundial, tem sido operada por empreiteiros privados em nome do governo federal há muito tempo. Uma investigação do New York Times descobriu que, na última década, o local tem produzido cada vez mais munições para o mercado comercial, à medida que a demanda militar diminuiu.

Fora da Fábrica de Munições do Exército Lake City em Independence, Missouri, em 5 de janeiro de 2020 Foto: Emily Rhyne/The New York Times

O Exército afirma que o negócio comercial visa manter a fábrica em bom funcionamento para que a produção militar possa ser rapidamente aumentada, ao mesmo tempo em que reduz o custo de sua munição.

O contratante atual, Olin Winchester, não respondeu às perguntas do Times. Mais de 1 milhão de páginas de mandados de busca, registros de evidências policiais, relatórios balísticos, registros de confisco e processos judiciais compilados pelo Times oferecem uma visão abrangente de como a munição Lake City, originalmente destinada à guerra, por vezes, caiu nas mãos de criminosos.

Veja quatro pontos importantes.

1 - Lake City é um dos maiores fabricantes de munições comerciais para rifles estilo AR-15 no país

Ao revisar relatórios anuais, transcrições de teleconferências de ganhos e documentos governamentais, e entrevistar mais de 40 ex-funcionários e outras pessoas com conhecimento das operações da Lake City, o Times conseguiu determinar que o local, em Independence, Missouri, fabricou centenas de milhões de munições para o mercado comercial todos os anos desde pelo menos 2011.

Trabalhadores na Fábrica de Munições do Exército Lake City em Independence, Missouri, embalando cartuchos de 7,62 milímetros, em 5 de janeiro de 2020. O local foi construído para fins militares, mas as vendas comerciais estão crescendo sem muita prestação de contas pública. Cartuchos foram adquiridos por assassinos, grupos antigovernamentais e outros Foto: Emily Rhyne/The New York Times

Durante a maior parte desse período, suas operações comerciais superaram as militares. Em 2021, a produção comercial, que inclui vendas no varejo, bem como compras por agências de segurança e governos estrangeiros, ultrapassou a produção militar em mais de duas vezes, de acordo com uma visão histórica fornecida pelo Exército.

2 - Alguns cartuchos de Lake City foram apreendidos em crimes graves

Embora a grande maioria dos cartuchos Lake City vendidos por varejistas tenha ido para cidadãos cumpridores da lei, incluindo caçadores, agricultores e atiradores recreativos, alguns foram apreendidos de traficantes de drogas, criminosos violentos, grupos antigoverno e manifestantes no Capitólio dos EUA, além de contrabandistas de cartéis mexicanos.

Esses cartuchos foram confiscados de um homem em Massachusetts que ameaçou assassinar o presidente Barack Obama e de um homem no Aeroporto Internacional de Los Angeles depois de disparar contra um civil e três agentes da Administração de Segurança no Transporte, matando um deles.

3- Cartuchos Lake City foram associados a pelo menos uma dúzia de tiroteios em massa envolvendo rifles estilo AR-15

A lista inclui tiroteios no cinema Century 16 em Aurora, Colorado, em 2012; em um centro de serviços sociais em San Bernardino, Califórnia, em 2015; em um festival de música na Las Vegas Strip em 2017; na Primeira Igreja Batista em Sutherland Springs, Texas, no mês seguinte; na Escola Secundária Marjory Stoneman Douglas em Parkland, Flórida, em 2018; na sinagoga Tree of Life em Pittsburgh no mesmo ano; nas ruas de Midland e Odessa, Texas, em 2019; em um depósito da FedEx em Indianápolis em 2021; em estúdios de tatuagem na área de Denver mais tarde nesse ano; em um supermercado Tops em Buffalo, Nova York, em 2022; na Escola Primária Robb em Uvalde, Texas, dias depois; e em uma boate em Colorado Springs, Colorado, também no ano passado.

Payton Gendron, condenado à prisão perpétua por matar 10 pessoas e ferir três no supermercado de Buffalo, mencionou a Lake City em seu manifesto e diário online. Ele planejava disparar contra um segurança através de uma janela, escreveu ele, e os cartuchos feitos em Lake City eram “a melhor munição de penetração de barreiras que poderia obter”.

4 - A conexão com crimes de alto perfil era motivo de preocupação para os contratantes da fábrica

O sigilo em torno da produção comercial ajudou a esconder sua escala, e o Exército rotineiramente minimizou o papel da Lake City na fabricação de munição para civis. No entanto, quatro ex-funcionários, não autorizados a falar publicamente, afirmaram que os empreiteiros estavam preocupados com a possibilidade de a munição Lake City aparecer em crimes violentos. Após tiroteios em massa, em particular, os gerentes estavam “aterrorizados” com a possibilidade de jornalistas descobrirem uma conexão, disse um deles./THE NEW YORK TIMES