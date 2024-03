EUA voltam a apostar na energia nuclear após décadas de inércia

THE NEW YORK TIMES - A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou por esmagadora maioria a legislação destinada a acelerar o desenvolvimento de uma nova geração de usinas nucleares, o mais recente sinal de que uma fonte de energia antes controversa está agora atraindo amplo apoio político em Washington.

A votação de 365 votos a 36, na semana passada, refletiu a natureza bipartidária do projeto de lei, conhecido como Atomic Energy Advancement Act. Ele recebeu o apoio dos democratas que apoiam a energia nuclear porque ela não emite gases de efeito estufa e pode gerar eletricidade 24 horas por dia para complementar a energia solar e eólica. Também recebeu o apoio dos republicanos que minimizaram os riscos da mudança climática, mas que afirmam que a energia nuclear poderia reforçar a economia e a segurança energética do país. "Tem sido fascinante ver como a energia nuclear avançada se tornou bipartidária", disse Joshua Freed, que lidera o programa de clima e energia da Third Way, um think tank de centro-esquerda. "Essa não é uma questão em que haja uma grande divisão partidária ou ideológica."

O projeto de lei deve instruir a Comissão Reguladora Nuclear, que supervisiona as usinas de energia nuclear do país, a simplificar seus processos de aprovação de novos projetos de reatores. A legislação, apoiada pelo setor nuclear, também aumentaria as contratações na comissão, reduziria as taxas para os candidatos, estabeleceria prêmios financeiros para novos tipos de reatores e incentivaria o desenvolvimento da energia nuclear nos locais das usinas de carvão que estão se aposentando.

Vapor sai da torre de resfriamento da Unidade 3 na usina nuclear de Vogtle em Waynesboro, Geórgia, em 13 de setembro de 2023. Uma grande votação bipartidária na Câmara é o mais recente sinal de que a energia nuclear, uma fonte de energia que já foi controversa, agora está atraindo amplo apoio político. Foto: Kendrick Brinson/The New York Times

Juntas, as mudanças representariam a “atualização mais significativa da política de energia nuclear nos Estados Unidos em mais de uma geração”, disse o deputado Jeff Duncan, republicano da Carolina do Sul, um dos principais patrocinadores do projeto de lei.

No Senado, republicanos e democratas escreveram sua própria legislação para promover a energia nuclear. Espera-se que as duas câmaras discutam como conciliar suas diferenças nos próximos meses, mas a aprovação final não está garantida, especialmente com tantos outros projetos de gastos ainda no limbo.

“Se o Congresso estivesse funcionando bem, esse é um daqueles projetos de lei que você esperaria que fosse aprovado”, disse Freed.

Atualmente, a energia nuclear gera 18% da eletricidade do país, mas apenas três reatores foram concluídos nos Estados Unidos desde 1996. Embora alguns ambientalistas continuem preocupados com os resíduos radioativos e a segurança dos reatores, o maior obstáculo enfrentado pela energia nuclear atualmente é o custo.

A construção de usinas nucleares convencionais tornou-se extremamente cara, e algumas concessionárias de energia elétrica faliram ao tentar construí-las. Dois reatores recentes construídos na usina nuclear de Vogtle, na Geórgia, custaram US$ 35 bilhões, o dobro das estimativas iniciais.

Em resposta, quase uma dúzia de empresas está desenvolvendo uma nova geração de reatores menores, uma fração do tamanho dos reatores de Vogtle. A esperança é que esses reatores tenham um preço inicial menor, tornando menos arriscado para as empresas de serviços públicos investir neles. Isso, por sua vez, poderia ajudar o setor a começar a reduzir os custos construindo o mesmo tipo de reator repetidas vezes.

O governo Biden expressou um forte apoio à energia nuclear à medida que procura fazer a transição do país para longe dos combustíveis fósseis; o Departamento de Energia ofereceu bilhões de dólares para ajudar a construir projetos de demonstração de reatores avançados em Wyoming e no Texas.

Mas antes que um novo reator possa ser construído, seu projeto deve ser revisado pela Comissão Reguladora Nuclear (NRC, na sigla em inglês). Alguns democratas e republicanos no Congresso criticaram a NRC por ser muito lenta na aprovação de novos projetos. Muitos dos regulamentos que a comissão utiliza, segundo eles, foram projetados para uma era mais antiga de reatores e não são mais apropriados para reatores avançados que podem ser inerentemente mais seguros. "Enfrentar a crise climática significa que precisamos modernizar nossa abordagem a todas as fontes de energia limpa, inclusive a nuclear", disse a deputada Diana DeGette, democrata do Colorado. "A energia nuclear não é uma solução milagrosa, mas se quisermos chegar a zero emissões líquidas de carbono até 2050, ela deve fazer parte do mix." Entre outras mudanças, o projeto de lei da Câmara exigiria que a NRC considerasse não apenas a segurança do reator, mas também "o potencial da energia nuclear para melhorar o bem-estar geral" e "os benefícios da tecnologia de energia nuclear para a sociedade".

Os defensores dessa mudança dizem que ela tornaria a NRC mais parecida com outros órgãos federais de segurança, como a Food and Drug Administration, que avalia tanto os riscos quanto os benefícios de novos medicamentos. No passado, dizem os críticos, a NRC se concentrava muito nos riscos.

Mas essa disposição que atualiza a missão da NRC foi contestada por três dúzias de democratas progressistas que votaram contra o projeto de lei e disseram que isso poderia prejudicar a segurança do reator. A linguagem específica não está no projeto de lei da energia nuclear do Senado.