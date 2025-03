EUA investigam produtores de ovos por causa da alta de preços

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos iniciou uma investigação dos principais produtores de ovos do país sobre possíveis violações antitruste, à medida que o preço dos ovos dispara, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto ao The New York Times.

Gripe aviária

Os preços dos ovos começaram a subir no ano passado e rapidamente se tornaram um assunto na campanha presidencial. Os produtores culparam a disseminação da gripe aviária, que os forçou a abater milhões de galinhas, pela oferta mais restrita de ovos e pelos preços que ultrapassaram US$ 8 (R$ 46) a dúzia em algumas áreas.

A investigação do Departamento de Justiça pode não levar a uma ação judicial. Alguns legisladores e grupos de defesa já haviam solicitado que os órgãos reguladores federais investigassem as práticas de preços do setor.

Cerca de 15% das galinhas que poedeiras do país, isto é, que põem ovos, morreram vítimas da gripe aviária nos últimos quatro meses. Enquanto isso, os preços dos ovos no atacado subiram 255%, de acordo com dados da Expana, que monitora os preços do produto.

Os cinco maiores produtores, incluindo a Cal-Maine e a Rose Acre, controlam cerca de metade do mercado de ovos nos Estados Unidos.

A Cal-Maine, cujas ações são negociadas na bolsa de valores e controla cerca de um quinto do mercado, relatou um aumento de 82% na receita do trimestre encerrado no final de novembro, para US$ 954 milhões, em comparação aos US$ 523 milhões do ano anterior. A alta foi “impulsionada principalmente por um aumento no preço médio líquido de venda de ovos com casca, bem como um aumento no total de dúzias vendidas”, disse a empresa.

Mas outros dizem que o setor pode estar limitando a oferta, forçando os preços a subir. “Os produtores de ovos e os supermercados podem aproveitar o atual surto de gripe aviária como uma oportunidade para restringir ainda mais a oferta ou aumentar os preços dos ovos para aumentar lucros”, disse um grupo de legisladores democratas, liderado pela senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, em uma carta ao presidente Donald Trump em janeiro.

Monopólios

Em uma carta enviada em 12 de fevereiro à Comissão Federal de Comércio e ao Departamento de Justiça, a Farm Action, um grupo que se opõe aos monopólios corporativos nos setores de alimentos e agricultura, pediu às agências que analisassem a possível monopolização e coordenação anticompetitiva no setor. As perdas decorrentes do abate foram “relativamente modestas” em relação ao tamanho do rebanho de postura de ovos dos EUA, afirma o grupo, enquanto as margens de lucro dos produtores aumentaram.

A United Egg Producers, a associação comercial do setor, atribuiu a culpa pela alta dos preços diretamente à gravidade do surto de gripe aviária. Depois de o setor ter perdido mais de 40 milhões de galinhas poedeiras em todo o ano de 2024, 31 milhões foram mortas apenas nos dois primeiros meses deste ano, com a aceleração do vírus, observou o grupo.

A doença altamente contagiosa entre animais é “a única responsável pela dramática instabilidade e pelas perdas no suprimento de ovos do país”, disse Chad Gregory, executivo-chefe do grupo, em um comunicado.

Em surtos anteriores, disse Gregory, uma granja atingida pelo vírus podia se recuperar num período de três a seis meses. No entanto, no surto atual, o processo de recuperação exigido por lei pode levar mais de um ano. “O ataque de novos casos agravou os problemas para a capacidade de recuperação das granjas de ovos”, disse ele, “e levará tempo para restaurar o suprimento de ovos do país”. Emily Metz, executiva-chefe do American Egg Board, fez coro a esses sentimentos em um comunicado. “Sugerir que os preços mais altos dos ovos são o resultado de qualquer coisa que não seja a gripe aviária é uma leitura errada dos fatos e da realidade”, disse ela.

Experiências do passado

No passado, os produtores de ovos foram considerados responsáveis pelo controle dos preços ao restringir o fornecimento. Em 2011, grandes empresas de alimentos, incluindo a Kraft e a General Mills, processaram os maiores produtores de ovos e grupos do setor, alegando que eles haviam conspirado para reduzir a oferta e aumentar os preços.

