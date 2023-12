Novas regras americanas tentam criar cadeia local para carro elétrico e barrar avanço da China

THE NEW YORK TIMES - O governo Biden propôs novas regras na sexta-feira, 1º, para transferir mais produção de baterias de veículos elétricos e os materiais que as alimentam para os Estados Unidos, em uma tentativa de construir um setor estratégico, atualmente dominado pela China.

As regras visam limitar o papel que as empresas da China podem desempenhar no fornecimento de materiais para veículos elétricos que se qualificam para créditos fiscais federais. Elas também desencorajarão as empresas que buscam financiamento federal para construir fábricas de baterias nos Estados Unidos a adquirir materiais da China ou da Rússia.

Leia também

As regras podem incentivar mudanças nas cadeias de suprimentos automotivas, que continuam a depender fortemente da China para materiais e componentes de veículos elétricos. As montadoras também estão enfrentando intensas pressões de custo à medida que tentam modificar suas fábricas para produzir carros elétricos, e a China oferece algumas das tecnologias de bateria mais avançadas e de menor preço do mundo.

O governo Biden está tentando usar bilhões de dólares em novos financiamentos federais para mudar essa dinâmica e criar uma cadeia de suprimentos dos EUA para veículos elétricos.

A fábrica da Ford F-150 Lightning em Dearborn, Michigan; novas regras governamentais tentarão transferir mais produção de baterias de veículos elétricos e os materiais que as alimentam para os Estados Unidos Foto: Sylvia Jarrus/NYT

A lei climática que o presidente Biden assinou em 2022 inclui até US$ 7,5 mil em créditos fiscais para os consumidores que comprarem veículos elétricos fabricados nos Estados Unidos usando principalmente materiais nacionais. A lei também incluiu uma proibição geral de produtos chineses.

Os legisladores determinaram que as empresas da China, Rússia, Coreia do Norte e Irã fossem proibidas de fornecer determinados materiais para carros que recebessem esses incentivos fiscais.

Continua após a publicidade

Mas a lei deixou em aberto várias questões, inclusive o que constitui uma empresa chinesa ou russa. As autoridades do governo disseram que essas definições incluem qualquer entidade que tenha sido incorporada ou tenha sede na China ou na Rússia, bem como qualquer empresa na qual 25% dos assentos da diretoria ou da participação acionária sejam detidos pelos governos chinês ou russo.

As empresas chinesas que estabelecem operações fora da China parecem poder se beneficiar das regras, desde que o governo chinês não seja um acionista significativo. Essa disposição foi um alívio para os fabricantes de automóveis, que temiam que o governo Biden pudesse impedi-los de contratar minas ou fábricas de propriedade chinesa nos Estados Unidos ou em outras partes do mundo.

A lei também exige que os fabricantes de baterias que fecham contratos ou acordos de licenciamento com empresas chinesas garantam que estão retendo determinados direitos sobre seus projetos. Essa disposição visa garantir que uma empresa chinesa não esteja efetivamente no controle de tal projeto.

Alguns legisladores conservadores contestaram os planos da Ford Motor de licenciar a tecnologia da gigante chinesa de baterias conhecida como CATL para uma fábrica em Marshall, Michigan, argumentando que essa parceria não deveria se qualificar para créditos fiscais federais.

Alguns legisladores republicanos sugeriram na sexta-feira, 1º, que a orientação do Departamento do Tesouro não foi longe o suficiente para diminuir a dependência do país em relação à China.

“Em um momento em que a China está usando subsídios maciços para reduzir o preço dos fabricantes americanos e estrangular o mercado global de componentes de baterias, as novas regulamentações ingênuas do Tesouro abririam as comportas para que o dinheiro dos impostos americanos fluísse para as empresas chinesas cúmplices de violações comerciais e abusos de trabalho forçado”, disse o deputado Mike Gallagher, de Wisconsin, presidente do Comitê Seleto da Câmara sobre o Partido Comunista Chinês.

Continua após a publicidade

O hidróxido de lítio é processado em uma instalação em Bessemer City, Carolina do Norte. As empresas americanas estão investindo em fábricas e tecnologias destinadas a desenvolver os materiais necessários para veículos elétricos Foto: Travis Dove/The New York Times

As regras entrarão em vigor para componentes de baterias em 2024 e em 2025 para minerais essenciais como lítio, cobalto e níquel. Elas podem ser ajustadas dependendo dos comentários do setor.

As regras podem ter um impacto profundo no mercado de veículos elétricos dos EUA, que está crescendo rapidamente — os veículos movidos a bateria representaram cerca de 8% dos carros novos vendidos no terceiro trimestre. Os fabricantes de carros e baterias disseram na sexta-feira que ainda estavam analisando as 62 páginas de regras divulgadas pelo governo e que levaria algum tempo para determinar quantos modelos se qualificariam para os créditos fiscais.

John Bozzella, executivo-chefe da Alliance for Automotive Innovation, escreveu em uma postagem de blog na sexta-feira que as regras atingiram “um equilíbrio pragmático”, incluindo a isenção de materiais de rastreamento. Se o governo tivesse banido todas as peças chinesas menores da cadeia de suprimentos, nenhum modelo de carro poderia ter se qualificado para créditos fiscais no próximo ano, disse ele.

Muitos carros já foram desqualificados para os créditos de compra por outras regras, como a exigência de que os veículos sejam montados na América do Norte. Atualmente, apenas cerca de 20 veículos se qualificam para o programa, dentre os mais de 100 veículos elétricos vendidos nos Estados Unidos.

As regras também levantaram novas questões sobre se requisitos mais rigorosos para as cadeias de suprimentos poderiam continuar a tendência de levar mais compradores a alugar, em vez de comprar, veículos.

A proibição do fornecimento da China aplica-se somente aos veículos vendidos, não aos alugados. Os consumidores podem receber créditos fiscais para veículos elétricos que alugam de revendedores de automóveis, e isso levou a um boom no aluguel de veículos elétricos.

Continua após a publicidade

Jack Fitzgerald, presidente da Fitzgerald Auto Malls, que opera concessionárias na Flórida, Maryland e Pensilvânia, disse que observou um aumento no número de clientes que alugam veículos elétricos. No entanto, ele disse que a preocupação com a autonomia dos veículos elétricos e a disponibilidade de carregadores, mais do que o preço, estava impedindo as vendas de veículos elétricos.

“Esse é o principal fator”, disse Fitzgerald.

Uma mina de lítio no norte de Quebec; maior parte do lítio e do cobalto do mundo é processada na China Foto: Brendan George Ko/The New York Times

Os lobistas do setor automotivo alertaram que regras extremamente rígidas poderiam sufocar as vendas de veículos elétricos e pediram ao governo que fechasse mais acordos comerciais para garantir o fornecimento dos escassos minerais das baterias. Mas Paul Jacobson, diretor financeiro da General Motors, disse que a empresa havia estruturado suas operações de veículos elétricos para ter sucesso independentemente das regras federais.

“Não estamos ancorando o negócio em dizer que isso tem que acontecer” em relação às regulamentações, disse Jacobson aos repórteres na quinta-feira, 30. Se as regulamentações mudarem, ele acrescentou, “não será uma coisa difícil para nós”.

Embora as regras possam criar dores de cabeça para os fabricantes de automóveis, é provável que beneficiem as empresas que planejam fornecer baterias de fábricas nos Estados Unidos.

“Na verdade, é uma boa notícia para nós”, disse Siyu Huang, executivo-chefe da Factorial, uma empresa de Massachusetts que está desenvolvendo baterias de veículos elétricos de última geração com o apoio da Mercedes-Benz, Hyundai e Stellantis, proprietária da Dodge, Jeep e Ram.

Continua após a publicidade

Adquirir grandes quantidades de lítio, um ingrediente essencial nas baterias, pode ser difícil porque a maior parte do metal é processada na China, disse Huang. Mas as regras incentivarão o investimento em refinarias sediadas nos EUA, continuou ela. “Definitivamente, será mais um incentivo para a construção de mais suprimentos domésticos”, disse Huang.

John DeMaio, executivo-chefe da Graphex Technologies, que está construindo uma fábrica em Michigan para processar grafite para baterias, disse que as regras podem desacelerar temporariamente as vendas de veículos elétricos, dificultando a qualificação para o crédito fiscal. Mas, a longo prazo, ele acrescentou, elas incentivarão o investimento em fornecedores nacionais.

“Pode ser um contratempo”, disse ele, “mas, em geral, proporciona certeza e clareza para tirar as pessoas de cima do muro”.

Wally Adeyemo, vice-secretário do Departamento do Tesouro, disse em uma reunião com repórteres que as regras ajudariam a avançar as metas do governo de construir uma cadeia de fornecimento de energia limpa americana e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões no setor de transportes.

“Essas mudanças levam tempo, mas as empresas estão fazendo os investimentos e os americanos estão comprando esses carros”, disse ele.

No ano passado, as empresas investiram US$ 213 bilhões na fabricação e implantação de energia limpa, veículos limpos, eletrificação de edifícios e tecnologia de gerenciamento de carbono nos Estados Unidos, de acordo com o acompanhamento do Rhodium Group e do Center for Energy and Environmental Policy Research do Massachusetts Institute of Technology. Isso representa um aumento de 37% em relação ao ano anterior.

Ainda assim, o setor global de veículos elétricos continua fortemente ancorado na China, que é o maior produtor e exportador de veículos elétricos do mundo. A China produz cerca de dois terços das células de bateria do mundo e refina a maioria dos minerais que são essenciais para alimentar um veículo elétrico.

Continua após a publicidade

As regras também restringem as montadoras de adquirir o níquel usado em suas baterias da Rússia, que é um dos maiores produtores de níquel do mundo.

Um dos desafios para os fabricantes de automóveis será o desenvolvimento de sistemas para rastrear todos os componentes de suas baterias em uma cadeia de suprimentos longa e, muitas vezes, opaca.

Os veículos informados incorretamente serão subtraídos da elegibilidade da montadora para créditos fiscais, informou o Tesouro, e as montadoras que cometerem fraudes ou ignorarem intencionalmente as regras poderão ser declaradas inelegíveis para o crédito no futuro.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.