Entrevista com José Roberto Mendonça de Barros economista e sócio da MB Associados O economista José Roberto Mendonça de Barros tem uma visão pessimista das consequências dos primeiros movimentos de Donald Trump em seu novo mandato na Casa Branca. Com as medidas e as retaliações a elas por outros países, a própria economia americana deve colher inflação alta, juros maiores e baixa do mercado de ações, diz o sócio da consultoria MB Associados, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e ex-secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior da Presidência da República. Ao instituir sobretaxa de 25% sobre a importação de aço e alumínio, desde esta quarta-feira, 12, o presidente dos Estados Unidos escalou uma guerra comercial. Em entrevista ao Estadão, Mendonça de Barros tenta antecipar os efeitos desse conflito. Leia os principais trechos a seguir. O governo americano começou a aplicar as tarifas que prometeu. Parece que Trump gosta delas para tudo, para reindustrializar o país, conter a entrada de drogas, pressionar parceiros comerciais e resolver o déficit americano. Assim, estamos vendo o início de uma guerra comercial que vai trazer efeitos negativos? O Olivier Blanchard, que foi economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), disse exatamente isso. Para o Trump, as tarifas servem para tudo. Os mercados estavam otimistas. Mas eu queria distinguir os mercados financeiros e mais o Vale do Silício, porque eles participaram da evolução da campanha, em uma clara aliança com Trump. O pessoal do lado real da economia estava otimista, mas não fazia parte da primeira linha de apoio. Nunca tiveram o mesmo grau de otimismo. Esses dois grupos tinham a economia como expectativa, mas era uma questão mais de ideologia, e não puramente técnica. Eles esperavam a desregulamentação generalizada e que isso de alguma forma geraria uma era de ouro, porque muitos investimentos iriam para os EUA. A ideia era que o governo desregulamentaria os negócios, e aconteceriam muitas fusões e aquisições, o que movimentaria as bolsas de valores. E isso geraria um impacto econômico.

E como os economistas estavam vendo as propostas do governo?

Os economistas, em geral, nunca viram com otimismo o que o governo Trump prometia. Essa mistura de tarifas e tumulto no mercado de trabalho parece uma receita para levar o banco central (americano, o Fed) a aumentar os juros no fim do ano, e que geraria estagflação. Esse seria o meu cenário e da imensa maioria dos economistas. E algo adicional a isso, e bizarro, é o que ele queria fazer com as criptomoedas. Ele mesmo emitiu criptomoeda. As cotações foram até o céu e agora voltaram tudo para trás. O que existia para o governo, e sem uma base de teoria econômica, era o otimismo, mas os economistas nunca tiveram dúvidas de que as tarifas são prejudiciais.

Os mais otimistas do mercado diziam que Trump usaria as tarifas apenas como instrumento de negociação. Não é isso o que vai acontecer?

Criou-se uma lenda, que não é a realidade, de que Trump usa as tarifas como tática de negociação. Mas, mesmo que as tarifas no final do processo acabassem baixas, todo esse processo só paralisa as decisões de investimentos e vai prejudicar muito a economia por um longo tempo. A segunda coisa, e que não está na cabeça do Trump, é que existem as retaliações. Além disso, ele fala que vai aumentar as taxas e depois volta atrás. Mas, à medida que as coisas avançam, ocorrem aumentos de tarifas de verdade, como as do aço e alumínio. O secretário do Comércio (Howard Lutnick) falou ainda que o cobre também vai entrar na lista. E são tarifas altas. As taxas de 20% para a China são coisa alta.

Então, se for uma tática de negociação, ela não está funcionando? Um dos trunfos do Trump não seria a sua imprevisibilidade, que poderia dar a ele uma vantagem contra os negociadores de outros países?

Existe uma observação com base técnica para isso. Usar ameaça de tarifas muito altas como estratégia de negociação só funciona se for usada uma única vez e numa única direção. Do ponto de vista de teoria de jogos, não existe isso de repetir a estratégia.

Ela ficaria muito manjada, e seria facilmente antecipada pelos experientes negociadores internacionais dos outros países?

Se ele usa muito, a ameaça não é levada a sério. Ainda mais se ele recuar depois. Ninguém vai esperar que a tarifa vai subir de verdade. Quem acreditou nisso de estratégia de negociação perdeu dinheiro, e não há nada que traga mais desânimo para mercados financeiros do que perder dinheiro. O problema do Trump é ele ser equivocado em economia.

'Em muito pouco tempo, o Trump promoveu uma queima de soft power, como nunca vi na vida um negócio desses', diz Mendonça de Barros Foto: Mandel Ngan/AFP

Suas propostas carecem de fundamentos na teoria econômica?

Dando como exemplo uma outra proposta dele, alguns poderiam dizer que a expansão fiscal que ele promete seria compensadas com o corte de despesas que o Elon Musk (que assumiu como chefe do Departamento de Eficiência Governamental) está fazendo. Isso não parece que vai acontecer, até pela forma estabanada e estapafúrdia que as ações estão sendo tomadas. Segundo relatos do The New York Times, houve pressão de republicanos junto ao Trump pelo jeito que o Musk estava entrando nos departamentos, e então a partir de agora ele faria apenas sugestões e não poderia fazer demissões. Duvido que no Salão Oval cabem dois egos daquele tamanho. Tudo indica que o Musk não está fazendo um corte de excessos. Ele está destruindo a máquina do Estado. É diferente. Gera paralisia e tem coisas que o Estado vai precisar continuar fazendo. Soma tudo isso e o problema para o Trump é ruim. E nem vou falar da questão geopolítica. Nunca vimos um negócio começar tão violento numa direção e começar a dar errado tão rápido, em 50 dias. Os efeitos para a economia já estão sendo percebidos.

A própria questão das tarifas também não é uma bandeira que cabe confortavelmente ao Partido Republicano, e não deve ser apoiada mesmo para os políticos que defendem o Trump?

Trump sequestrou o Partido Republicano e colocou a visão dele, contra os republicanos tradicionais que sempre foram a favor do livre-comércio. Ele não vai ter apoio irrestrito. A reação dos outros países também deve ser facilitada pela estratégia adotada pelo Canadá. Os canadenses criaram uma lista de tarifas direcionadas para atingir nos EUA exatamente as bases do Trump. Eles estão retrucando com tarifas desenhadas para apoiadores do presidente, e que os outros países podem copiar, como por exemplo tarifar o whisky do Tennessee e indústrias de Estados com governadores apoiadores do presidente. Agora, todo mundo pode ir lá e atacar diretamente eles, e os empresários afetados não vão gostar dessa guerra comercial. O jeito que o Trump tratou o Canadá, chamando de mais um Estado americano e desqualificando o país, causou revolta na população local. A sociedade está enfurecida e disposta a retaliar. E o novo premiê, Mark Carney, tem uma experiência única em economia, como presidente de dois bancos centrais (o canadense e o britânico).

As chances de o Trump ter sucesso no final, então, não são tão boas?

Tem outro equívoco nessa visão do Trump. Ele acha que pode levar fábricas de volta para os EUA. Mas não são fábricas, mas cadeias produtivas.

Que, inclusive, os próprios americanos levaram as últimas décadas para desenvolver, não?

Sim. Eles acharam que era melhor para o consumidor americano ter essas cadeias de produção globais. Os preços ficaram menores. Desmontar elas traz impactos. Trump ainda não começou a sentir os efeitos de quando tudo começar a subir de preço. O número de inflação que saiu ontem ainda é confortável. Mas está tudo no começo ainda. O problema econômico do Trump é muito ruim. Ele não vai levar a indústria de volta para os EUA e os custos econômicos serão enormes.

Quais custos?

O primeiro custo é a queda do mercado financeiro e que fica sem perspectivas de volta. Existe ainda um monte de improvisos no que ele está fazendo. Não é um caminho que se possa sustentar. Os EUA são poderosíssimos, mas não têm gás para brigar com todo mundo. E está quieta ali no canto alguém que só vai acompanhando tudo, a China. Quem tem mais chances de se sair melhor de tudo isso são eles. Os chineses estão controlados. Eles não estão aflitos, e estão vendo tudo. A confusão toda está acontecendo com aliados americanos de décadas, e dando um prêmio para o Putin, que é um negócio incompreensível. Já aconteceu uma mudança estrutural, que foi forçar a Europa a se armar. Nos últimos dias, a Europa já mudou. Para a Alemanha, são mudanças de uma direção que já durava 80 anos. Os alemães são consistentes. Eles vão se rearmar. Duvido de que isso seja favorável para os EUA em médio e longo prazos. Em muito pouco tempo, o Trump promoveu uma queima de soft power, como nunca vi na vida um negócio desses.