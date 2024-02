A Disney lucrou US$ 1,91 bilhão, ou US$ 1,04 por ação, em seu primeiro trimestre fiscal de 2024. Isso representa um aumento de 49% em relação aos US$ 1,28 bilhão, ou 70 centavos por ação, no mesmo período do ano anterior. Excluindo itens contábeis únicos, a empresa lucrou US$ 1,22 por ação no último trimestre.

A receita foi de US$ 23,55 bilhões, aproximadamente o mesmo que os US$ 23,51 bilhões do ano passado.

Os analistas, em média, esperavam lucros de US$ 0,99 por ação e receita de US$ 23,7 bilhões, de acordo com uma pesquisa da FactSet.