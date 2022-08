Euro cai abaixo da paridade com o dólar por preocupações com a crise energética

O euro caiu novamente abaixo da paridade com o dólar nesta segunda-feira, 22, e atingiu o seu menor nível em 20 anos. Com a queda de 0,93%, a moeda europeia chegou a valer US$ 0,9932.

De acordo com especialistas, o desempenho do euro está relacionado à crise de energia que o continente enfrenta em razão da guerra na Ucrânia. A Europa é grande consumidora do gás russo, e Vladimir Putin ameaça fechar completamente o fornecimento do combustível.

Crise energética e Federal Reserve derrubaram o euro abaixo da paridade com o dólar Foto: Heinz-Peter Bader/Reuters

“A importância do perfil energético de um país para a evolução da moeda continuará até que a volatilidade e os aumentos de preços nos mercados globais de commodities tenham diminuído”, analisa a Western Union.

Os preços do gás natural na Europa dispararam nesta segunda, após a estatal russa Gazprom anunciar, no fim da semana passada, que irá suspender o fornecimento pelo gasoduto Nord Stream por três dias, a partir do dia 31, para serviços de manutenção.

Além disso, o índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, subiu com investidores na expectativa pelo simpósio de Jackson Hole, que começa na quinta-feira.

Investidores se preparam para ouvir no simpósio os principais bancos centrais do mundo sobre a estratégia de política monetária para combater os níveis crescentes de inflação

A primeira vez que o euro atingiu a paridade com o dólar neste ano foi em julho após a divulgação de um indicador fraco sobre a economia alemã. A cotação de 1 para 1, no entanto, não durou muito, e o euro se recuperou levemente.