A Eve Air Mobility, controlada da Embraer, informa que assinou uma carta de intenção (Letter of Intent -- LoI, na sigla em inglês) com a FlyBIS Aviation Limited, startup de mobilidade aérea avançada com sede em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, para cooperação no desenvolvimento de operações de eVTOL - conhecido como “carro voador” - no Brasil e na América do Sul. O acordo prevê a compra de até 40 veículos eVTOL da Eve pela FlyBIS.

Projeto de 'carro voador' da Eve, startup criada pela Embraer Foto: Embraer

Em nota, o co-CEO da Eve, André Stein, destaca que a parceria com a FlyBIS tornará possível a expansão do futuro da mobilidade aérea para a região sul do Brasil e para outros países da América do Sul. “A região possui muitas áreas turísticas com tráfego intenso, que serão beneficiadas pelas operações de eVTOL, reforçando nosso compromisso em fomentar o mercado de mobilidade aérea urbana em diferentes regiões do mundo”, afirma.

Depois de iniciar as operações nos estados do sul do Brasil, a FlyBIS planeja expandir as operações para os países vizinhos e contribuir para a implementação e desenvolvimento do ecossistema de mobilidade aérea da Eve. A FlyBIS é apoiada pela Brave Aviation, cuja frota atual inclui o jato executivo Phenom 100, da Embraer, além de outras aeronaves.

Os veículos da FlyBIS estão incluídos no backlog da Eve, que atualmente tem uma carteira de pedidos para até 2.770 eVTOLs.