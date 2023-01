Evento discute tendências sobre bem-estar emocional nas empresas

Se ainda persistia alguma dúvida sobre a importância de vencer tabus e promover diálogos e ações sobre saúde mental nas corporações, os quase três anos de pandemia posicionam essa necessidade como prioridade. Além dos reflexos do isolamento e medo que marcaram o período, com crescente número de casos de ansiedade e depressão, as empresas precisam estar preparadas para um novo modelo de organização do trabalho e aprofundar o entendimento da relação entre o bem-estar emocional e o rendimento das equipes. Até porque os números falam por si sós: de acordo com relatório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), desde 2019 os transtornos mentais são responsáveis por mais de um terço do total de incapacidades nas Américas.

É diante desse cenário que a Vittude, healthtech referência no desenvolvimento de programas de saúde mental para empresas, promove o Mental Health Summit, com previsão de 16 horas de programação, divididas entre os dias 26 e 27 de janeiro. Após dois anos em formato virtual em razão da crise sanitária da covid-19, a iniciativa chega à quarta edição de forma híbrida, com encontros presenciais, na capital paulista, e transmissão online. “Com o presencial podemos voltar a usufruir da riqueza de trocas de conhecimento e networking, possibilitando conversas mais pontuais inclusive nos intervalos da programação”, observa Tatiana Pimenta, fundadora e CEO da Vittude.

Tatiana Pimenta e Everton Höpner, fundadores da Vittude

Programação ampla e diversa

“Desde 2020, aproveitamos o Janeiro Branco, campanha voltada à conscientização sobre o tema, para organizar debates com questões técnicas, tendências e apresentações de cases de empresas que vêm trabalhando com sucesso em programas voltados ao equilíbrio emocional de seus colaboradores”, diz a executiva da Vittude. “Este ano programamos até um painel de dados que vai demonstrar a rentabilidade desse tipo de programa, porque, quando se investe em saúde mental, caem as taxas de afastamento e turnover voluntário, impactando o negócio e as métricas das empresas”, pondera.

Ao se solidificar como referência na discussão sobre saúde mental no mundo corporativo, o evento conta com a participação de 22 palestrantes, que debaterão conteúdos diversos, entre eles a síndrome de burnout, o distúrbio psíquico relacionado ao trabalho que em 2019 recebeu da Organização Mundial da Saúde (OMS) a classificação de doença ocupacional. “Esse tema será conduzido por Marcos Mendanha, médico do trabalho e advogado, autor do livro O Que Ninguém Te Contou Sobre o Burnout. A ideia é desmistificar o assunto e estimular as empresas a tratar sobre ele abertamente”, justifica Tatiana Pimenta.

Especialista em inteligência emocional, a escritora Ligia Costa, autora de Líder Humano Gera Resultado, abordará o papel do mindfulness no contexto do trabalho e na capacitação das equipes para ter mais foco e produtividade. Outro tópico em destaque no evento diz respeito à segurança psicológica. A questão é tão relevante que a Vittude lançou uma ferramenta para ajudar os profissionais de recursos humanos a mensurar quanto o ambiente inseguro pode contribuir para as pessoas adoecerem. O psicólogo Luckas Reis, que atuou na construção dessa escala, vai trazer subsídios sobre como identificar fatores capazes de comprometer a saúde dos funcionários.

Toda a complexidade envolvida na saúde mental na maternidade, do impacto das mudanças hormonais na gestação e no puerpério à depressão pós-parto, também integra o roteiro do summit. “Nosso entendimento é que as empresas devem olhar para essas questões e ter programas estruturados para funcionários que vivem esse momento, seja a própria gestante ou alguém que está em seu entorno”, destaca Tatiana Pimenta.

Em sua 4ª edição o Mental Health Summit 2023 é o maior evento de saúde mental para empresas do Brasil

Dani Junco, CEO da B2Mamy, aceleradora de negócios para mães, a médica Simone Nascimento e Ingrid Barth, fundadora da fintech Linker, são as convidadas a falar sobre essa experiência e como as organizações podem ajudar a mulher a se preparar para voltar ao trabalho em toda a sua potencialidade.

“Com o evento, fazemos uma curadoria de especialistas, que vão apresentar desde cases de sucesso de grandes empresas atuantes no País a tendências em saúde mental corporativa”, resume Tatiana. Pautas como o futuro do trabalho, a dicotomia entre inteligência artificial e criatividade compõem a programação. O palestrante Dante Freitas, por exemplo, professor convidado da Singularity University Brazil, vai esmiuçar o conceito de humanware, que ele define como uma nova fundação do mundo corporativo, na qual, muito além de ferramentas, dados e cargos, é crucial abordar o papel do afeto nos processos, de forma a evitar ambientes hostis responsáveis pelo crescimento do número de pessoas desmotivadas e desapegadas do próprio trabalho.

“Queremos chamar atenção de organizações que ainda não começaram a pensar em ações e estratégias nesse sentido”, diz Tatiana, lembrando que a preocupação com a saúde mental dos colaboradores é diferencial na competição por talento. “O evento é voltado para todos, para quem está em posição de liderança e para os liderados. É uma oportunidade de olhar para si mesmo e aprender a se priorizar e a se cuidar”, conclui.

Mental Health Summit 2023

Quando: 26 e 27 de janeiro

Continua após a publicidade

Onde: Cubo – Alameda Vicente Pinzon, 54, Vila Olímpia, São Paulo (SP)

Como participar: https://www.mentalhealthsummit.com.br/