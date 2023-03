Alta dos combustíveis: Castro cobra ‘solução definitiva’ sobre impostos em evento com governadores

RIO - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, cobrou nesta quinta-feira, 2, que os Estados sejam ouvidos sobre a retomada parcial de impostos federais sobre a gasolina e o etanol e pediu “soluções definitivas” para a questão dos combustíveis. A fala ocorreu na 7ª Edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), da qual Castro foi anfitrião. O evento reúne governadores e representantes dos sete Estados das regiões Sul e Sudeste.

“Não acho bom nada parcial ou temporário. Temos que achar soluções definitivas, quando se trata de reforma tributária e pacto federativo. Estará na nossa carta que os Estados devem ser mais ouvidos nessas decisões”, disse, ao lado dos governadores do Espírito Santo, Renato Casagrande, e do Paraná, Ratinho Júnior.

O governo federal anunciou na terça-feira, 28, a volta parcial de impostos federais sobre a gasolina e o etanol. O retorno da cobrança, por meio de medida provisória, passou a valer na quarta-feira, 1º.

Casagrande disse ser necessário aguardar uma decisão final sobre o tema no Supremo Tribunal Federal (STF). A Corte deve julgar acordo firmado entre a União e os estados que pode dar fim à discussão que definiu novas regras de cobrança do ICMS dos combustíveis.

“O tema da gasolina, o Supremo está decidindo se é um produto essencial ou não. Isso depende do entendimento do Supremo, que está discutindo com o governo federal e com os governadores”, disse.

Os governadores do Rio, Cláudio Castro, e de Minas Gerais, Romeu Zema, durante evento no Rio Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Continua após a publicidade

Debate

O impasse em torno do ICMS e da perda de arrecadação apontada pelos Estados é um dos principais pontos da agenda econômica depois das eleições – entre as razões, está o impacto nas contas do governo federal. A redução de cobrança foi iniciada no fim do governo de Jair Bolsonaro.

“Eu tenho defendido no fórum dos governadores que a gente pare de falar em alíquotas máximas e passe a falar em alíquotas mínimas e que elas possam ser transversais em todos os Estados. É uma posição do Rio de Janeiro. A população não aguenta mais pagar 34%. Que a gente tenha uma alíquota Brasil para essas questões, sobretudo, aquelas que a lei baixou de forma artificial. Que a gente tenha uma alíquota média”, disse Castro.

O governador do Rio fixou em 18% a alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Até então, as taxas do ICMS sobre combustíveis no Rio de Janeiro estavam entre as mais altas do país: 34% para gasolina e 32% para etanol.