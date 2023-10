O evento Journées Québec Brésil busca recrutar trabalhadores qualificados para a região de Montreal, a segunda maior cidade do Canadá, na província de Québec. A iniciativa é uma parceria da Montréal International, agência de promoção de investimentos para a região, e do governo de Québec.

Evento recruta trabalhadores para vagas no Quebec, no Canadá Foto: Robert Wright/The New York Times

Dezenas de empresas participam do evento e procuram empregados para as seguintes áreas: aeroespacial, engenharia e profissões técnicas, fabricante, serviços sociais e de saúde e tecnologia da informação.

As candidaturas e seleção de candidatos pelos empregadores já estão abertas e vão até o dia 29 de outubro de 2023. As entrevistas presenciais acontecem no evento em São Paulo nos dias 11 e 12 de novembro.

Para se candidatar, o interessado deve se inscrever por meio deste link e criar o seu perfil de candidato. É necessário anexar o currículo em francês na plataforma e depois se candidatar às vagas que correspondem ao perfil procurado.

Os organizadores ressaltam que o conhecimento da língua francesa pode ser necessário para algumas vagas ou empregadores.