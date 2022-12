Eventos movimentam a economia ao longo do ano

O turismo de eventos ganha importância no Brasil como foco de atração de visitantes que se interessam especialmente por determinado tema ou determinada experiência – seja na área de negócios, seja nas de cultura ou de lazer. As regiões próximas aos 17 aeroportos administrados no País pela CCR Aeroportos oferecem uma rica variedade de eventos. Que tal conhecer um pouco mais sobre alguns desses grandes atrativos?

Cena do balé O Quebra-Nozes, da Escola Bolshoi Brasil

Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, com mais de 600 mil habitantes, faz dos eventos um de seus pilares econômicos. “Organizamos o maior festival de dança do mundo e a mais longeva festa das flores. Além disso, oferecemos uma programação completa de Natal e dezenas de eventos corporativos e de negócios, como a Expogestão”, descreve o prefeito, Adriano Silva. Ele destaca o papel fundamental que o aeroporto local tem e terá, cada vez mais, para movimentar esse tipo de turismo, que se soma às muitas atrações permanentes da cidade e da região, localizada entre a serra e o mar.

Final de tarde em Teresina, capital do Piauí

Um dos destaques da agenda é o Festival de Dança de Joinville, que terá sua 40ª edição em julho de 2023. Serão duas semanas de intensa programação, reunindo milhares de amantes da dança, tanto nos palcos como na plateia. A edição de 2022 somou mais de 7 mil artistas e um público superior a 230 mil pessoas acompanhando as apresentações. Esses números fazem o festival ser reconhecido pelo Guinness Book, desde 2005, como o maior do gênero no mundo. Não por acaso, o famoso Teatro Bolshoi escolheu a cidade para sediar sua única escola fora de Moscou.

De cervejas a doces

Outro clássico evento catarinense é a Oktoberfest de Blumenau, cidade localizada a menos de uma hora do aeroporto de Navegantes. A edição de 2022 representou a retomada do evento, depois de três anos de interrupção por causa da pandemia de covid-19. “A palavra que sintetiza a Oktoberfest de 2022 foi ‘reencontro’. As pessoas ficaram privadas de estarem juntas desde o início da pandemia e tiveram na festa um momento de celebração da vida, da família, da amizade e da retomada da normalidade”, avalia Marcelo Greuel, secretário de Turismo e Lazer de Blumenau e presidente do Parque Vila Germânica, onde a festa acontece.

Visão geral de Goiânia, capital de Goiás

Durante o período da festa, entre 5 e 23 de outubro, a CCR Aeroportos reforçou toda a sua operação para garantir ainda mais segurança e conforto aos mais de 115 mil passageiros que passaram pelo aeroporto de Navegantes. Realizou uma série de ações temáticas para recepcionar quem chegava ao aeroporto, incluindo personalização da fachada e ambientação com elementos da festa, além de trazer uma banda tradicional alemã nos dias de maior movimento. O volume de passageiros foi 4,6% superior ao normal – foram 862 voos que chegaram ou partiram do aeroporto, 4,8% acima de um período usual.

A cosmopolita Balneário Camboriú, a apenas 40 minutos do aeroporto de Navegantes, é conhecida não apenas pelas belas praias, pela noite agitada e pelos edifícios mais altos do Brasil, mas também por ser um polo de eventos dos mais diversos tipos. Para isso, conta com o Expocentro, inaugurado em maio de 2022. Trata-se de uma estrutura com 33,5 mil metros quadrados de espaços versáteis, adaptáveis para congressos, feiras, eventos corporativos e sociais.

Pintura rupestre na Serra da Capivara, no Piauí

Ainda mais para o sul está a gaúcha Pelotas, localizada a pouco mais de 100 quilômetros da fronteira com o Uruguai. A cidade tem uma agenda movimentada de eventos, com destaque para a Feira Nacional do Doce (Fenadoce), organizada há três décadas para celebrar uma tradição local. “Pelotas é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida pela importância de seu conjunto arquitetônico e por sua cultura doceira”, conta a prefeita, Paula Mascarenhas.

A 28ª edição da Fenadoce, realizada em junho de 2022, estendeu-se por 17 dias, atraiu 313 mil visitantes e vendeu 1,8 milhão de doces. “Os doces representam Pelotas, conquistam os turistas, atraem milhares de visitantes. Esse é um tesouro que nós temos e precisamos valorizar”, comemorou a presidente da Associação das Doceiras, Simone Bica.

São João de Petrolina voltou com tudo em 2022

Continua após a publicidade

Do sertanejo ao São João

Nessa viagem pelos eventos do Brasil, vamos fazer uma escala em Goiânia. Reconhecida por ter a maior área verde por habitante do País (94 metros quadrados) e apresentar alto índice de qualidade de vida, a capital de Goiás dispõe de boa infraestrutura para eventos. Um dos destaques é o Centro de Convenções Goiânia, com 51 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em dois pavilhões para feiras, um teatro e diversos espaços e salas multiúso.

A agenda de espetáculos culturais e outros tipos de eventos tem boas atrações todas as semanas. “Goiânia possui localização privilegiada, uma grande rede hoteleira e eventos de fama internacional, como o Festival Vila Mix, o Festival Bananada, a tradicional Pecuária de Goiânia, e uma infinidade de festas, de todos os ritmos musicais, que agitam a capital durante todo o ano”, diz o prefeito, Rogério Cruz. “Temos atuado para intensificar ainda mais o turismo de eventos, que já é forte na cidade, com a realização de diversos congressos nacionais”, acrescenta.

Cultivo de flores é uma das tradições de Joinville

Quando o tema são os festejos juninos, a pernambucana Petrolina oferece um dos mais animados e grandiosos do País. A edição de 2022 do famoso São João de Petrolina celebrou em alto estilo a volta do evento, depois de três anos de interrupção por causa da pandemia de covid-19. Foram nove dias de celebração, quase 50 atrações no palco e público total acima de 800 mil pessoas.

Para atender ao movimento, o aeroporto de Petrolina estruturou operação especial inédita, permitindo pela primeira vez o pernoite simultâneo de mais de 10 aviões na área operacional. Entre 17 e 28 de junho, foram implementados procedimentos especiais de movimentação, alocação e estacionamento de aeronaves. Houve 330 operações (pousos e decolagens) no período, com maior movimentação nos dias 21 e 22, que registraram 76 operações, principalmente pela aviação executiva (56).

Casal desfruta de Blumenau, terra da Oktoberfest

Continua após a publicidade

Congressos e feiras

Como destino final nesta viagem pelo País temos Teresina. A capital do Piauí recebe anualmente um relevante calendário de congressos e feiras, o que a posiciona como um dos mais importantes eixos de negócios da Região Nordeste. Os visitantes podem ainda explorar fascinantes atrações, como a Serra da Capivara, com suas inscrições rupestres, e o lindíssimo Delta do Rio Parnaíba.

Cena de Petrolina, no sertão pernambucano

O Centro de Convenções de Teresina foi reinaugurado em 2022, depois de uma ampla reforma que o capacitou para receber quase 5 mil pessoas simultaneamente, em eventos de diferentes portes. A estrutura, pertencente ao governo do estado e agora gerida por uma parceria público-privada, inclui um teatro para 1.200 pessoas e quatro outros ambientes.

Vista aérea do Balneário Camboriú ao anoitecer

Para saber mais:

Joinville

Continua após a publicidade

Blumenau

Balneário Camboriú

Pelotas

Goiânia

Petrolina

Teresina

Fenadoce celebra a tradição doceira de Pelotas

Continua após a publicidade

Esta reportagem faz parte de uma série produzida pelo Estadão Blue Studio para a CCR Aeroportos. Use os links abaixo para ler as matérias já publicadas:

Um novo caminho para os aeroportos do Brasil

Aeroporto de Navegantes, cercado de maravilhas

Um país com muita história pra contar

Brasil, um país bonito por natureza

Paraná e CCR Aeroportos, uma parceria promissora

Curitiba se prepara para ganhar o mundo

Continua após a publicidade

A CCR Aeroportos está no coração do Brasil

Aviação geral cresce no Brasil

Paraíso para todos os públicos

A importância do transporte aéreo de cargas

Nordeste oferece muito mais que praias

Os tesouros de Santa Catarina