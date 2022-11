Ex-pacientes de câncer organizam doação de perucas

Publicidade

Um dos principais efeitos colaterais dos tratamentos oncológicos é a perda de cabelo. Para discutir questões como essa, as amigas Ezeni Miranda, Elizabeth Bento e Cláudia Barbosa organizaram um grupo de WhatsApp. Assim, em 2014 nasceu o Somos Todas Uma, inicialmente restrito a pacientes do Hospital A.C. Camargo.

Um tema central entre os relatos era a queda de cabelo, que afeta tanto a autoestima quanto o bem-estar dessas mulheres. Para enfrentar o problema, o grupo criaria, em 2016, um projeto do mundo real, o Mechas de Amor.

Desde que a produção foi iniciada, há seis anos, as três amigas já conseguiram doar aproximadamente mil perucas. Hoje, o grupo de mensagens reúne mais de 250 pacientes oncológicas, das quais 11 fazem parte da administração do projeto.

Projeto Mechas de Amor surgiu a partir do movimento Somos Todas Uma. Foto: Rogerio Albuquerque

Para as fundadoras, à época em que eram pacientes, conseguir uma peruca não foi possível. “Precisei aderir aos lenços”, relata Cláudia.

Autoestima

Cláudia lembra que a queda de cabelos faz com que as pessoas vejam primeiro a doença, e não as mulheres. Assim, elas viram alvo de comentários sobre o estado físico, o que afeta a autoestima. “O seio ninguém percebe que você perdeu, mas o cabelo é a primeira coisa que apontam”, diz. “Fiquei mais preocupada em perder o meu cabelo do que em perder a mama.”

Continua após a publicidade

A fundadora ainda conta que, no tratamento, o número de doações de perucas era muito baixo e adquirir uma, para a maioria, acaba sendo caro demais. Uma peruca de cabelo humano custa em média R$ 900, podendo ser até mais, a depender do tipo e do tamanho.

O grupo se divide em equipes. Entre as funções estão a busca de doações de mechas, a divulgação nas redes, a organização de eventos e o relacionamento com empresas parceiras para mutirões de doação.

Recentemente, empresas e associações como a LGS (de gestão patrimonial), C6 Bank e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) participaram de mutirões. Na visita ao C6, foram recebidas doações de 32 pessoas, entre elas a coordenadora de recursos humanos, Rosário Modica. Ela conta que a decisão de ajudar o projeto foi pensando que uma “pequena mudança” no seu visual poderia fazer uma grande diferença na vida de alguém. Para confeccionar cada peruca são necessários cerca de 350 gramas de cabelo, montante superior à média doada por pessoa.

As integrantes do Mechas de Amor viram uma oportunidade de aumentar o número de pessoas beneficiadas. Agora, o grupo também tem enviado os acessórios para mulheres que sofrem com outras doenças que geram perda de cabelo, como alopecia e calvície por tração.