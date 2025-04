Exceção de tarifa a eletrônicos responde por 23% das importações dos EUA vindas da China

A exceção de tarifas a importados adotada pelo governo dos Estados Unidos sobre vários produtos eletrônicos, entre eles smartphones, TVs e semicondutores, representa uma parcial redução da escalada da guerra comercial com a China, aponta Paul Ashworth, economista-chefe para a América do Norte da Capital Economics.

“Os 20 tipos de produtos que agora estão isentos das tarifas recíprocas de 145% contabilizam 23% das importações dos EUA vindas da China”, apontou em relatório a clientes.

Presidente dos EUA anunciou tarifas recíprocas no início do mês Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Segundo Ashworth, as exceções são aplicadas para diversos países na Ásia. “De uma só vez, 64% das importações dos EUA originárias de Taiwan agora estão isentas da tarifa recíproca de 10%, 44% da Malásia e quase 30% do Vietnã e da Tailândia.”De 10% a 12% das importações da Índia, Coreia do Sul e México também serão isentos.”

Para o economista, a tarifa geral dos EUA a importados está agora em 22%, bem maior que os 2,3% registrados no ano passado, mas inferior aos 27% que prevaleciam até ontem. “A alta de tarifa para a China continua em 145%, mas a elevação efetiva com estas exceções está agora próxima de 106%.”