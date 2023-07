São Paulo lança na terça programa para estruturar concessões e PPPs de saneamento no Estado

BRASÍLIA - O governo de São Paulo vai lançar na próxima terça-feira, 18, o ‘UniversalizaSP’. Voltado ao setor de água e esgoto, o programa quer corrigir a baixa adesão dos municípios aos blocos de saneamento que atendem ao marco legal e auxiliar as prefeituras na estruturação de novas concessões ou Parcerias Público-Privadas (PPPs).

Em entrevista ao Estadão/Broadcast, a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, Natália Resende, antecipou aspectos do plano, que será oficializado por decreto do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Queremos ter um diálogo maior e mais próximo dos municípios”, disse. Quando os projetos já estiverem modelados, o governo estadual não descarta ainda entrar com ajuda em eventuais garantias ou contraprestações. “Isso nós temos estudado mesmo”, adiantou a secretária. O lançamento do UniversalizaSP será feito no Palácio dos Bandeirantes pelo governador Tarcísio, que convidou ‘prefeitos-alvo’ do programa para participar da cerimônia.

Resende espera que, até o fim do ano, o Estado já tenha um mapeamento que indicará a necessidade - ou não - de reorganização de três blocos de saneamento que fracassaram em São Paulo. Apenas nove de 275 cidades previstas para integrar esses grupos, criados em 2021 por lei estadual na gestão de João Doria, aderiram à regionalização. O governo não prevê mexer no bloco atendido pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), que tem 370 municípios.

O comando para a regionalização do saneamento veio do marco legal do setor, em vigor desde julho de 2020. A partir dele, os Estados tiveram de decidir como a divisão das cidades seria feita. O conceito foi criado para que municípios menos atrativos para empresas privadas explorarem atividades de água e esgoto não ficassem de fora da universalização dos serviços.

Dessa forma, um bloco de cidades pode abrir uma licitação única, que dê escala financeira a quem for disputar a concessão ou PPP. Se a prefeitura não aderir ao bloco, fica sem acesso a recursos federais para o setor.

Contudo, três anos depois, vários Estados ainda enfrentam dificuldades para cumprir essa regra - um dos motivos para o governo Lula ter, por decreto, esticado até o fim de 2025 o acesso a recursos a quem não entrou em algum processo de regionalização. No diagnóstico de Resende, o fracasso da adesão das prefeituras no caso de São Paulo se deve à falta de mais diálogo e aproximação com os municípios.

Por isso, dessa vez, o governo estadual quer inverter a lógica: primeiro definir junto das prefeituras que aderirem ao UniversalizaSP quais cidades podem se unir em blocos, já projetando modelagens viáveis de concessão ou PPPs, para então oficializar o novo processo de regionalização, e sugerir, se necessário, alterações na lei das unidades regionais.

O programa terá uma plataforma digital para as cidades se cadastrarem e, a partir disso, a secretaria sob comando de Resende e a Secretaria de Parcerias e Investimentos farão conversas para analisar o perfil dos municípios e iniciarão estudos para estruturação de projetos. Como grande parte das prefeituras não tem capacidade técnica para encaminhar esses processos, essa etapa será bancada pelo governo estadual. O decreto vai definir as formas: poderá ser, por exemplo, por meio da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), por quadro próprio ou por contratação externa.

“Nós, em conjunto com os municípios, vamos fazer os estudos, e com recursos do Estado mesmo. Modelar PPPs, concessões. Um processo de modelagem econômico-financeira, jurídica, análise de governança, prospecção de investidores para de fato fazer uma parceria que pare em pé. Depois sentamos e analisamos. Para conseguirmos antecipar a universalização, dar mais investimentos, e também ter uma tarifa módica, precisaremos ter esse bloco específico, por exemplo”, explicou Resende.

Ainda na gestão passada, o Estado de SP começou tratativas para reorganizar os blocos, diante do fracasso das unidades que não são atendidas pela Sabesp. À época, conforme mostrou o Broadcast, uma das ideias discutidas foi a criação de 16 blocos a partir dos três que não emplacaram. A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística não antecipou um possível novo número porque o governo quer, justamente, antes ouvir as prefeituras e fazer estudos para definir a nova organização. Mas ela reconhece a possibilidade de serem criadas subunidades de saneamento.

“O objetivo do novo marco foi também de aumentar a competitividade para atrair mais players e com isso você diversificar o mercado. Assim você vai alcançando mais prestadores de serviços e com isso, a competitividade”, observou.

Ela ainda indicou que o Estado não pensa em embarcar na tese jurídica de algumas empresas públicas pelo País, que entendem ser possível prestar serviços sem licitação a blocos de saneamento, quando organizados em microrregião. Para seguir por esse caminho, São Paulo precisaria ainda mudar seu modelo de regionalização, já que a versão aprovada em 2021 é de unidade regional, e não microrregião.

“Nós queremos trabalhar com a lógica do novo marco: fazer licitações, fazer concessões, fazer um processo licitatório. Entendemos que é a forma de você trazer mais investimentos e mais eficiência”, respondeu.

No desenho atual, a Unidade Norte tem 142 municípios. Só aderiram a ela os municípios de Barrinha, Caconde e Urupês. O bloco do Centro tem 98 municípios, mas apenas Bofete, Ipeúna e Rafard aceitaram entrar. A Unidade Leste conta com 35 cidades, das quais apenas Campinas, Cunha e Piquete aderiram.