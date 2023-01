Executivos brasileiros são os mais otimistas com o desempenho da economia

Na contramão do pessimismo dos líderes empresariais globais, os CEOs de companhias brasileiras destoam dos seus pares e são os mais otimistas com a expectativa para o desempenho da economia local. O levantamento anual da consultoria PwC, realizado com os presidentes de grandes empresas, mostra que 66% dos entrevistados do Brasil apostam numa aceleração do crescimento do País.

Divulgada nesta segunda-feira, 16, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, a 26ª Pesquisa Global com CEOs mostra que, no mundo, o cenário é bem mais desafiador. Dos 4,4 mil executivos consultados pelo levantamento, 77% acreditam numa desaceleração da atividade econômica global.

Empresários apostam na aceleração do crescimento da atividade no Brasil

“Se a gente comparar com a série histórica, há uma marca muito relevante nessa pesquisa, que é a reversão da tendência de otimismo (com a economia global)”, diz o sócio-presidente da PwC Brasil, Marco Castro. Na edição realizada em 2022, apenas 13% dos executivos previam uma piora da atividade.

Depois dos empresários brasileiros, os executivos mais otimistas são os chineses (64%), os indianos (57%) e os japoneses (29%).

O que explica a previsão de um cenário mais positivo para o Brasil na comparação com a média global e com outros países é a possibilidade de que o País se beneficie das mudanças recentes na economia global. Os estragos provocados pela pandemia de coronavírus e pela guerra envolvendo a Ucrânia e a Rússia estão fazendo com que as companhias repensem as suas cadeias de produção, o que ajuda a economia do País a se tornar mais atrativa.

“A gente já vê uma série de empresas se estabelecendo (no Brasil), independentemente de movimentos estruturais de governos. Elas estão estabelecendo centro de desenvolvimento, de pesquisa, de atendimento e caminhando para o que é mais complexo, que são as plataformas de fornecimento é industrialização de partes e peças”, diz Castro.

“A visibilidade global do Brasil deve ser diferente em relação ao passado recente. Vemos uma demanda reprimida muito grande, então, o próprio consumo interno deve ser algo que vai nos proteger dessa recessão lá fora”, acrescenta.

Marco Castro, sócio-presidente da PwC Brasil, se diz otimista com economia brasileira Foto: ESTADAO / undefined

A percepção dos empresários não tem se refletido nas projeções de bancos e consultorias. No último relatório Focus, do Banco Central, os economistas consultados estimam um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) abaixo de 1% neste ano. “Eu me coloco do lado otimista e com razoável de segurança”, afirma o executivo da PwC. “Eu acho que vamos ter surpresas boas.”

Transformação do negócio

Com o cenário internacional tão complexo, a preocupação dos empresários em transformar o modelo de negócio é grande. De acordo com a pesquisa da PwC, 39% dos executivos avaliam que suas organizações serão economicamente inviáveis em dez anos se não houver uma mudança de rumo.

“O conflito na Europa, a inflação resiliente, a dificuldade em restabelecer as cadeias de fornecimento de uma forma sustentável colocaram em xeque a continuidade (dos negócios)”, afirma o sócio-presidente da PwC Brasil.

Entre as principais ações citadas pelos empresários globais para lidar com o cenário econômico mais adverso estão, redução de custos operacionais (52%), aumento de preços (51%), diversificação de oferta de produtos e serviços (48%) e busca por fornecedores alternativos (42%).

Décima economia

Embora os executivos brasileiros estejam mais otimistas, o Brasil segue como o décimo principal mercado para o crescimento das companhias. O País foi citado por 4% dos entrevistados, mesmo porcentual do levantamento de 2022.

A liderança é dos Estados Unidos, citado por 40% dos entrevistados. Na sequência, aparecem China (23%) e Alemanha (18%).