De acordo com Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban, a iniciativa vai universalizar as informações, trazendo mais compreensão ao cliente sobre a operação que ele realizou, além de ampliar o acesso da população aos serviços bancários.

No caso do “depósito de cheque no ATM”, por exemplo, que engloba situações em que o cliente deposita cheque nos caixas eletrônicos (ATM) da agência da conta creditada, passam a ser descritas no extrato sob a sigla “DEP CHEQUE ATM”. Já as operações de saque, como quando o cliente saca dinheiro em espécie no caixa convencional da agência com o cartão da conta, por exemplo, serão impressas nos extratos como “SAQUE DIN CARTÃO AG”. A consulta completa de todas as novas nomenclaturas pode ser feita no site da Febraban.