Exxon Mobil desiste de buscar petróleo no Brasil, após decepção com ‘poços vazios’

RIO - A Exxon Mobil finalizou uma grande campanha para encontrar petróleo no Brasil, depois de sair de “mãos vazias” com sua aposta bilionária que produziu uma série de poços decepcionantes, segundo fontes.

Depois de falhar pela terceira vez em encontrar quantidades comercialmente viáveis de petróleo nas águas profundas do Brasil em 2022, a gigante do petróleo americana interrompeu seus atuais esforços de perfuração na área offshore, que começou a explorar com parceiros em 2017, com um custo de US$ 4 bilhões, disseram fontes.

A empresa transferiu geólogos e engenheiros que trabalharam na campanha de perfuração de seus escritórios no Rio de Janeiro para outros países, incluindo Guiana, Angola e Canadá. A empresa não abriu licitações para empreiteiros de perfuração para trabalhos exploratórios desde que seu último contrato de plataforma ativa expirou em abril de 2022, disseram analistas, e pulou o último leilão offshore do Brasil em dezembro.

Logo da Exxon Mobil; segundo fontes, empresa saiu de 'mãos vazias' de sua aposta bilionária que produziu uma série de poços decepcionantes. Foto: Richard Drew/AP

Em dezembro, o presidente-executivo da Exxon, Darren Woods, apontou o Brasil como uma de suas maiores “oportunidades de crescimento” e parte de seu portfólio de desenvolvimentos de suprimentos de baixo custo, ao lado da Guiana, da Bacia Permiana do oeste do Texas e do Novo México, e das exportações de gás natural liquefeito.

A Exxon não descartou projetos futuros no Brasil, disseram as fontes. Michelle Gray, porta-voz da Exxon, disse que a empresa ainda está envolvida no Brasil e continua a realizar atividades de exploração no País. / DOW JONES NEWSWIRES