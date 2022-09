Incerteza sobre a política fiscal a partir de 2023 com o novo presidente pode prejudicar o País

É baixíssimo o nível de confiança que a esmagadora maioria dos economistas tem hoje nas suas projeções para os principais indicadores macroeconômicos do Brasil em 2023 e 2024, diante de visões tão díspares de governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), os candidatos que lideram a corrida para a eleição presidencial.

Se a incerteza é uma característica praticamente inerente à tarefa de fazer estimativas sobre as variáveis macroeconômicas, em especial num país emergente tão volátil econômica e politicamente como o Brasil, o desfecho binário para a eleição presidencial aumentou a margem de erro das projeções.

Há grande incerteza sobre como será a política fiscal a partir de 2023 com o novo presidente Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Tanto que um renomado economista de uma das maiores instituições financeiras do País, ao comentar reservadamente as projeções para 2023, descreveu a situação como “o mais opaco momento em 20 anos ou mais”.

E isso depois dos erros nas previsões feitas para os anos de 2020 e 2021, quando a economia mundial foi fortemente afetada pela pandemia de covid-19, que causou gargalos sem precedentes na cadeia mundial de produção.

Tomando-se apenas 2021 como exemplo, no primeiro boletim Focus, do Banco Central, publicado no início do ano, a mediana das estimativas apontava para uma inflação de 3,32%, enquanto o resultado final foi uma alta de 10,06%. Já a estimativa para o PIB na primeira pesquisa Focus de 2021 era de um crescimento de 3,4%, abaixo do número oficial de 4,6%.

Para 2023, o consenso das projeções da mais recente pesquisa Focus aponta para uma inflação de 5,27%, um crescimento do PIB de 0,47%, uma dívida líquida do setor público de 63,3% do PIB e um déficit fiscal primário de 0,5% do PIB.

É justamente a incerteza sobre como será a política fiscal a partir de 2023 de quem vencer a eleição presidencial que levou os economistas a atribuir um grau de confiança baixo para suas projeções. Na opinião de um analista de um banco estrangeiro, o único consenso no mercado é de que tanto Lula quanto Bolsonaro não devem manter o teto de gastos como a âncora fiscal do Brasil.

Mas, se quem for eleito não sinalizar nenhuma intenção de colocar as contas públicas em trajetória sustentável no médio prazo, os investidores exigirão um prêmio de risco para manter as aplicações em ativos brasileiros, o que poderá afetar o dólar, a inflação, os juros e o PIB. Sem falar nos riscos vindos do ambiente externo.

A previsão mais razoável é de inflação menor em 2023 do que neste ano, como também o PIB. Mas sem um cenário fiscal claro, as projeções são tão precisas quanto às de uma bola de cristal.