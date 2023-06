Ansiedade para a decisão do Copom é alta, mas a mensagem segue válida: paciência e serenidade

Mesmo com toda a ansiedade do presidente Lula para um corte de juros e até com a crescente aposta no mercado de que isso vai acontecer a partir de agosto, ainda é cedo para o Banco Central se comprometer em sinalizar uma redução iminente da taxa Selic ao fim da reunião do Copom nesta quarta-feira, 21, quando deverá, novamente, manter a Selic inalterada em 13,75%.

O dilema do BC é o seguinte: desde a última reunião do Copom, houve progresso inegável nas métricas correntes e nas expectativas de inflação, além do câmbio mais apreciado, mas terá sido suficiente para dar conforto ao BC de que o aperto monetário já fez todo o seu trabalho para convergir a inflação de volta à meta?

Em maio, o índice oficial de inflação subiu 0,23%, abaixo até das mais otimistas estimativas do mercado. Já a projeção de inflação em 2023 recuou de 6,05%, no boletim Focus divulgado antes da última reunião do Copom, para 5,12%, enquanto a estimativa do IPCA em 2024 (o horizonte relevante para o BC) caiu mais timidamente, de 4,18% para 4,0%. No último Copom, o dólar estava em R$ 5,05. Agora, está abaixo de R$ 4,80.

Não à toa, Lula e até muitos analistas dizem que as condições já estão dadas para um corte de juros. Além disso, como o governo vem enfatizando, a aprovação do arcabouço fiscal no Congresso está praticamente garantida, o que tira do cenário o risco de um descontrole nas contas públicas. Tudo isso é verdade, mas há um “porém” importante que o BC precisa levar em conta: a definição da meta de inflação pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), cuja decisão acontece no dia 29 deste mês.

Banco Central definirá sobre manutenção ou redução dos juros nesta semana Foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Já está precificado nas expectativas do mercado, diante de sinalizações dadas pela equipe econômica, que a meta será mantida em 3%, mas que o seu horizonte deixará de ser o ano-calendário para ser uma meta contínua. Só que o CMN precisa oficializar isso no seu voto. O BC não pode se antecipar e se comprometer em cortar juros com base em sinalização extraoficial. Se o presidente Lula decidir que quer mesmo elevar a meta, as expectativas inflacionárias voltarão a subir para níveis incompatíveis com uma redução iminente da taxa Selic.

Além disso, o desempenho do PIB vem surpreendendo, com os analistas projetando maior crescimento em 2023. E o mercado de trabalho está bastante apertado, sustentando a demanda. A taxa de desemprego caiu de 8,8% para 8,5% em abril. Com isso, a inflação de serviços permanece em patamar elevado. Assim, segue válida a mensagem do comunicado do último Copom: a conjuntura atual demanda paciência e serenidade.