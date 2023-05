A armadilha da meta da inflação nos Estados Unidos

O Federal Reserve (Fed) está enfrentando duras críticas desde que seu mais agressivo ciclo de alta de juros nos Estados Unidos desde a década de 1980 tem sido apontado como uma das principais causas para a crise bancária em curso, a qual já levou ao colapso de três instituições financeiras. E tudo isso para defender uma meta de inflação de 2%, o que muitos analistas consideram um alvo anacrônico e irrealista no contexto atual da economia global.

Em junho do ano passado, o índice de preços ao consumidor nos EUA atingiu uma taxa anual de 9,1%, a maior em 40 anos. Desde então, recuou para 4,9%. A sua desaceleração, porém, está mais lenta do que o Fed desejaria. A projeção do BC americano é de uma inflação de 3,3% em 2023 e de 2,5% ao fim de 2024. Esse índice foi de 7,1% em 2021 e de 6,5% em 2022.

Se o Fed vai tolerar mais dois anos de inflação acima da meta de 2%, por que então não assumir publicamente que o melhor seria revisá-la para cima do que promover um aperto monetário tão rápido a ponto de gerar grave instabilidade do sistema financeiro e, eventualmente, uma recessão?

Críticos dizem que o Fed demorou muito a agir para combater a alta dos preços em razão do impacto da pandemia de covid e, depois, da guerra da Ucrânia. A primeira alta dos juros, que estavam numa faixa entre 0% e 0,25%, foi em março de 2022. Na semana retrasada, o Fed elevou a taxa básica para a faixa entre 5% e 5,25%. Ou seja, os juros subiram impressionantes cinco pontos porcentuais em apenas dez reuniões de política monetária.

O Federal Reserve é o Banco Central dos Estados Unidos Foto: REUTERS/Joshua Roberts

Essa disparada no custo do dinheiro afetou milhões de pessoas com financiamento imobiliário. Além disso, a marcação a mercado de papéis de renda fixa (atualização diária do valor desses títulos) causou sério estrago a quem precisou resgatá-los antecipadamente. O Silicon Valley Bank, um dos bancos que quebraram, amargou prejuízo de bilhões de dólares ao ter de vender os títulos do Tesouro americano em carteira, comprados em tempos de taxas próximas de zero, mas cujo valor despencou com a rápida elevação dos juros básicos.

O Fed adotou oficialmente uma meta de inflação de 2% em 2012, mas em 2020 decidiu fazer um ajuste ao dizer que iria perseguir uma inflação “média” de 2% “ao longo do tempo”. Alguns analistas argumentam que, se a expectativa de inflação em cinco anos dos consumidores agora está em 3,2%, talvez a sociedade americana já aceitasse uma meta de inflação mais elevada sem que isso cause desequilíbrios à economia, pois o alvo atual, de 2%, claramente se tornou uma armadilha para o Fed.