Ata da última reunião do Copom mostra quem é o adulto na sala em conflito entre BC e Lula

A ata da última reunião do Copom foi tecnicamente impecável e, na opinião de muitos analistas, a melhor já escrita na gestão de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. Contra argumentos tão rasos como em brigas de rua, disparados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelas lideranças do PT, a ata mostrou por que ainda não é possível baixar os juros.

Um desses argumentos é de que há uma crise de crédito em curso no Brasil e que o patamar atual da taxa Selic, de 13,75%, somente irá agravar a situação. Na ata, alguns membros do Copom admitem que o aperto nas concessões de crédito foi até mais intenso do que o esperado, mas limitado em segmentos específicos.

Já outros diretores acreditam que essa moderação no mercado de crédito está em linha com o esperado para a fase atual do ciclo de aperto monetário, “considerando a elevação de juros empreendida até meados do segundo semestre de 2022″. Eles também esperam uma desaceleração adicional no mercado de crédito, além de um aumento na inadimplência, porém nada diferente do que já se observou em ciclos anteriores de alta de juros.

Roberto Campos Neto tem sido alvo de ataques do presidente Lula por conta do patamar da taxa de juros no País Foto: Wilton Junior/Estadão - 15/02/2023

Se, por acaso, essa contração na concessão de crédito surpreender e chegar a ser mais abrupta do que o esperado, a ata lembra que o BC possui os instrumentos de natureza macroprudencial para prover liquidez e lidar com “fricções relevantes localizadas”. E que, para lidar com as pressões inflacionárias, os juros continuam sendo o instrumento mais apropriado.

A realidade indica que a inflação ainda está elevada e caminha para ficar acima do teto da meta perseguida pelo BC pelo terceiro ano consecutivo em 2023, quando o mercado projeta um índice de preços ao consumidor de 5,93%. E são os pobres quem mais sofrem com a inflação alta. Se Lula estivesse preocupado com os mais vulneráveis, em vez de ficar esperneando contra o nível dos juros, trataria de ajudar o BC no combate à inflação, entregando uma proposta de um arcabouço fiscal robusta e crível.

Aliás, a ata precisou destacar o óbvio ao dizer que a harmonia entre as políticas monetária e fiscal reduz distorções, diminui a incerteza, facilita a desinflação e promove o pleno emprego. O Copom manda um recado também para o BNDES: a importância de que a concessão de crédito público e privado se mantenha com taxas competitivas e sensíveis à taxa básica de juros. No passado, isso resultou em inflação e recessão.

Com explicações técnicas, a ata será lida por Lula como uma declaração de guerra. Mas era preciso um adulto na sala para lidar com a inflação. No caso, o BC