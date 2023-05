Copom repetirá hoje o tom duríssimo do comunicado de sua última reunião?

Com o dólar chegando a ser negociado abaixo de R$ 5, a inflação corrente em 12 meses desacelerando e a equipe econômica obtendo vitórias na Justiça para aumentar a arrecadação tributária, uma dúvida ainda paira no mercado: irá o Copom repetir hoje o tom duríssimo do comunicado da sua última reunião?

Em março, ao manter os juros em 13,75%, o Copom avisou que iria conduzir a política monetária “necessária para o cumprimento das metas” e que iria perseverar até que se consolidasse não apenas o processo de desinflação, mas também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. E repetiu que “não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado”.

Tamanha franqueza causou protestos do PT e do presidente Lula, além de desconforto na equipe do ministro Fernando Haddad com a postura do Banco Central. Mas, quando da última decisão do Copom, o dólar estava ao redor de R$ 5,25 e o arcabouço fiscal ainda estava sob enorme desconfiança do mercado, pois Haddad só havia apresentado um esboço. A dúvida era se o governo iria conseguir entregar as metas ambiciosas de resultado primário, uma vez que isso exigiria um aumento da receita tributária em R$ 150 bilhões.

De lá para cá, foram feitos alguns ajustes à proposta inicial da regra fiscal que agradaram ao mercado. Também aumentou a expectativa pela aprovação de um texto mais rígido pelo Congresso, que poderá até incluir punições pelo não cumprimento das metas fiscais. Por sua vez, o cenário externo desanuviou, com a aposta de que o aperto monetário nos Estados Unidos está perto do fim. Com isso, o dólar caiu ante o real.

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Então, por que o Copom não poderia fazer mais um afago ao governo e suavizar a sinalização no comunicado sobre os próximos passos da política monetária? Porque o controle da inflação está bem mais longe do que os últimos números podem aparentar. No IPCA-15 de abril, a alta em 12 meses foi de apenas 4,16%. Mas, quando se leva em conta a média dos núcleos (que excluem os preços mais voláteis), a taxa está rodando em 7,5%. A inflação anual de serviços, mais sensível à atividade econômica, está em 7,6%. Já a meta de inflação para 2024, horizonte relevante para o BC, é de 3%.

Qualquer passo em falso agora poderá pressionar as projeções de inflação, contaminando os índices de preços correntes. Se suavizar o comunicado, alterando até mesmo poucas palavras, mas o mercado julgar isso como prematuro, o Copom poderá sancionar a desancoragem das expectativas. O BC ainda precisa falar grosso.