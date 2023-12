Economia brasileira teve boas surpresas em 2023

O desempenho da economia brasileira no primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula será muito melhor do que indicava o consenso das projeções na última pesquisa Focus de 2022 que o Banco Central fez com analistas do mercado financeiro. Para além das variáveis macroeconômicas, o governo também surpreendeu com a aprovação de medidas importantes, pelo Congresso, incluindo uma histórica reforma tributária.

É um resultado excepcional, considerando que, ao longo deste ano, o cenário internacional foi muito adverso: a guerra entre Israel e Hamas; o aperto da política monetária nos Estados Unidos, com a disparada dos juros americanos de longo prazo; e a desaceleração da economia chinesa. Sem falar em eventos climáticos extremos que acabaram afetando também o Brasil.

Mas o ano de 2023 caminha para terminar com um crescimento três vezes maior do PIB brasileiro do que apontava o consenso das projeções da última pesquisa Focus no ano passado. E mais: os analistas esperavam que este ano terminasse com uma inflação mais alta, uma taxa Selic mais elevada e um dólar mais forte.

No último boletim Focus de 2022, esses analistas estimavam uma alta de apenas 0,80% do PIB para 2023, enquanto que a mais recente previsão é de uma expansão de 2,92%. A expectativa de inflação para este ano era de 5,31%. Já a última projeção é de um IPCA de 4,49% em 2023, portanto abaixo do teto da meta de inflação, após dois anos consecutivos de estouro desse limite. Para o dólar, a aposta era de que a cotação encerrasse 2023 a R$ 5,27, mas agora essa projeção é de R$ 4,97. A estimativa para os juros básicos ao fim de 2023 era de 12,25%, mas o ano termina com a taxa em 11,75%.

Aguinaldo Ribeiro, relator da reforma tributária na Câmara e Bernard Appy, secretário especial para a reforma; tributação sobre o consumo foi alterada Foto: Bianca Lima

É verdade que não é de hoje que analistas e economistas erram suas previsões de variáveis macroeconômicas. Aliás, projetar corretamente a cotação do dólar, por exemplo, é tão garantido quanto acertar os números da Mega Sena. Mas não dá para deixar de observar que, ao chegarmos tão próximo do resultado final dos indicadores para 2023, o mercado se mostrou pessimista em relação ao desempenho de Lula neste primeiro ano de mandato, conforme as projeções do último boletim Focus de 2022, às vésperas de ele assumir o governo. Foi um ano difícil e muita coisa podia ter dado errado.

Estaria o dólar abaixo de R$ 5,00 e teria o Copom cortado os juros para 11,75% caso o governo não tivesse conseguido aprovar um novo arcabouço fiscal, medidas para corrigir distorções na arrecadação tributária ou ainda se tivesse elevado a meta de inflação, hoje em 3%?