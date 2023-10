Pressão por estímulos pode aumentar se economia brasileira perder tração num ritmo mais forte

A fraqueza dos indicadores de atividade econômica de agosto, recentemente divulgados, acendeu um sinal amarelo e joga maior atenção do mercado para os dados de setembro, pois, se a perda de fôlego da economia brasileira voltar a ser maior do que os analistas estão esperando, a pressão política por estímulos pode aumentar.

Em agosto, vários indicadores vieram piores do que o consenso das estimativas do mercado. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-br), considerado uma prévia do PIB, recuou 0,77%, enquanto a previsão era de uma queda de 0,60%. Após esse dado, a mediana das projeções dos analistas passou a indicar uma leve contração da economia não somente no terceiro, mas também no quarto trimestre deste ano. Ou seja, uma recessão técnica no segundo semestre.

Na verdade, os analistas já estavam projetando uma desaceleração da economia brasileira após a forte surpresa para cima do nível da atividade nos primeiros seis meses do ano, especialmente em razão dos excelentes resultados do setor agrícola.

Aliás, depois dos números do PIB do segundo trimestre, o carrego estatístico indicava que, mesmo que o desempenho ficasse estável nesta segunda metade do ano, o crescimento da economia em 2023 seria de 3,0%.

Bons resultados do agro no primeiro semestre ajudaram no PIB Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Com a frustração além do esperado dos indicadores de agosto, alguns economistas revisaram suas projeções de crescimento do PIB em 2023 para menos de 3,0%. Se os dados de setembro também surpreenderem para baixo, a rodada de revisões das estimativas do PIB pode ser mais ampla. Ainda há economistas com previsões otimistas de expansão acima de 3,0%.

Mas diante do considerável aperto nas condições financeiras no Brasil e no mundo, com a alta do dólar e das taxas de juros de longo prazo, o risco maior é de surpresa para baixo nos próximos indicadores da economia. Não à toa, o que chamou a atenção nos dados de agosto foi a fraqueza maior do que o esperado no resultado dos serviços prestados às famílias, que costuma refletir o impulso cíclico da economia e responde ao nível dos juros básicos.

Apesar de o BC ter iniciado um ciclo de corte de juros, a taxa Selic em 12,75%, atualmente, ainda está em território contracionista. A sinalização do BC é de que deverá prosseguir com um ritmo de redução dos juros em 0,50 ponto porcentual.

Obviamente, há outros fatores a considerar nas decisões do Copom, como as expectativas inflacionárias, o câmbio e o risco fiscal. Mas, se a economia perder tração num ritmo mais forte do que o esperado, a pressão por cortes mais agressivos de juros pode crescer.