No comunicado e na ata, o Copom encurtou a sinalização para a manutenção do ritmo de corte dos juros para apenas a “próxima reunião”, no singular, quando desde o início do ciclo de afrouxamento monetário, em agosto do ano passado, usava essa expressão no plural para indicar ao mercado que a redução da Selic em 0,50 ponto estava garantida por, pelo menos, duas reuniões. Mas com o singular, apesar de ter ressalvado que o cenário-base não mudou substancialmente, o Copom deixou em aberto a possibilidade de um corte menor acontecer após a próxima reunião, em maio.

No parágrafo 23 da ata, o Copom diz que “alguns membros argumentaram ainda que, se a incerteza prospectiva permanecer elevada no futuro, um ritmo mais lento de distensão monetária poderá revelar-se apropriado, para qualquer taxa terminal que se deseja atingir”. Tradução: o ciclo de redução de juros poderá se estender com um ritmo mais lento de corte, de 0,25 ponto.

Mas quem já estaria disposto a cortar apenas 0,25 ponto em junho? Com base nas declarações recentes e na postura mais conservadora que sempre adotaram, o mercado cita os nomes dos diretores Diogo Guillen (Política Econômica) e Renato Dias Gomes (Organização do Sistema Financeiro). Esses seriam os mais visíveis “falcões” (jargão para descrever quem tem postura monetária mais conservadora) do Copom.