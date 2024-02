Mas há um debate entre analistas sobre quão apertado está realmente o mercado de trabalho e se os ganhos acima da inflação obtidos pelos trabalhadores nos últimos dissídios salariais vão resultar em um aquecimento da demanda, pressionando os preços de bens e serviços.

Segundo o Boletim Salariômetro, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), os trabalhadores conseguiram no mês passado o maior aumento para o mês de janeiro desde 2007, quando começou o registro das negociações coletivas. Foi, em média, um reajuste de 2% acima da inflação. Levando em conta todos os meses, esse ganho foi o maior desde dezembro de 2013. E a proporção dos reajustes acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) foi de 90,2%.

Hélio Zylberstajn, coordenador do Salariômetro, explica que o INPC muito baixo da data-base de janeiro, de 3,7%, abriu espaço para o reajuste surpreendente obtido pelos trabalhadores nas negociações salariais do mês passado. Já o IPCA (índice oficial da inflação) da data-base de janeiro foi bem mais alto, de 4,6%. Nessas negociações, é utilizado o INPC e não o IPCA. O INPC considera famílias que ganham até cinco salários mínimos, enquanto o IPCA engloba aquelas com renda até 40 salários mínimos.