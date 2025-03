Opinião | A recessão de Trump: presidente americano começa com pé esquerdo na economia

Um dos motivos é a incerteza sobre o que vai acontecer com a política econômica. De um lado, o vaivém das tarifas de importação – ora adotadas sobre os produtos de países aliados, como México e Canadá, ora adiadas temporariamente – está afetando as decisões de investimentos de empresários, inseguros sobre o cenário adiante. De outro, a confiança dos consumidores vem recuando com as demissões em massa de funcionários públicos; com a onda de deportação de imigrantes ilegais; e com o temor de alta na inflação em razão das tarifas de importação.

A situação ganhou relevância com as atualizações do monitor do PIB americano elaboradas pelo Federal Reserve de Atlanta, o GDPNow. Na sua última leitura, esse monitor projeta queda de 2,4% do PIB no primeiro trimestre deste ano. Mas até o dia 27 de fevereiro, na véspera da divulgação de um surpreendente recuo de 0,2% nos gastos com consumo no mês de janeiro, o GDPNow estimava um crescimento de 2,3% do PIB entre janeiro e março. Aliás, essa foi a taxa de expansão da economia dos EUA no quarto trimestre de 2024.

Esse monitor do PIB é bastante volátil no início de cada trimestre, e apenas se torna mais confiável, como projeção do desempenho da economia, ao longo do trimestre. Além disso, analistas acusam o GDPNow de não estar compensando o efeito estatístico da disparada nas importações sobre o cálculo do PIB com o equivalente aumento na acumulação dos estoques ou nas vendas finais.