Sem racha no Copom: qual será a próxima redução dos juros?

Depois de pregões nervosos nos mercados globais e da surpresa para cima na inflação brasileira na semana passada, os investidores reduziram as apostas para uma possível aceleração no tamanho de corte da taxa Selic. Mas teria o cenário externo e doméstico mudado tanto desde a última decisão sobre os juros, a ponto de criar um racha na unanimidade do Banco Central a favor de manter o ritmo de corte de 0,50 ponto porcentual nas próximas reuniões do Copom?

Do lado externo, houve uma disparada nas taxas de longo prazo dos juros americanos, diante de dados mais fortes do que o esperado da economia dos Estados Unidos e de um discurso ainda duro do Federal Reserve, sinalizando a possibilidade de não somente elevar os juros mais uma vez, como também mantê-los em patamar alto por mais tempo, mesmo que um aperto derradeiro seja evitado. Com isso, as taxas dos títulos do Tesouro americano de 10 anos chegaram a bater o maior nível desde 2007.

O mau humor externo ajudou a pressionar o dólar, que subiu para perto de R$ 5,00 no início da semana passada, mas que voltou a recuar para cerca de R$ 4,90 com o alívio interno após a aprovação final do arcabouço fiscal pela Câmara dos Deputados. É bom lembrar que, na última reunião do Copom, o dólar estava ao redor de R$ 4,75.

Seria essa piora no câmbio o suficiente para mudar o plano de voo do Copom de cortes de 0,50 ponto na Selic? Certamente, não. Apenas se o dólar saltasse para um patamar de R$ 5,30, por exemplo, para que se temesse uma eventual pressão sobre as expectativas inflacionárias. E uma vez tomada a decisão de iniciar o ciclo de afrouxamento monetário com uma redução de 0,50 ponto, mesmo com a divergência de quatro diretores do BC, a piora no balanço de riscos teria de ser bem mais drástica para fazer o Copom recuar.

Copom é um dos comitês mais importantes do Banco Central

Por outro lado, o que poderia fazer o ritmo de corte ser acelerado para 0,75 ponto? Na última ata, o Copom citou “uma reancoragem bem mais sólida das expectativas, uma abertura contundente do hiato do produto ou uma dinâmica substancialmente mais benigna do que a esperada da inflação de serviços”.

Nenhuma informação nova sobre essas condições alterou o cenário para o Copom. As expectativas de médio prazo estão estacionadas em 3,50% (acima da meta de 3%), a desaceleração da economia (hiato do produto) segue gradual e, com base no IPCA de agosto, a inflação de serviços continua cedendo, mas ainda em ritmo lento. Para as reuniões de setembro e novembro, cortes de 0,50 ponto parecem garantidos. Já para dezembro, a história pode ser outra.