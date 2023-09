Sinais do Copom para próximas reuniões atraem atenção

Com o corte da taxa Selic em 0,50 ponto porcentual, de 13,25% para 12,75%, já dado como garantido pela esmagadora maioria do mercado ao fim da reunião do Copom desta quarta-feira, 20, o interesse recairá sobre quais os temas que o Banco Central escolherá para discutir tanto no comunicado que acompanhará a decisão quanto na ata. Isso poderá dar uma noção sobre os próximos passos da política monetária.

São poucos os que esperam muitas alterações no comunicado em relação ao texto divulgado na reunião passada, em agosto, quando, pela apertadíssima margem de cinco votos a quatro, o Copom decidiu iniciar o ciclo de afrouxamento monetário com um corte de 0,50 ponto e indicou que nas “próximas reuniões” esse ritmo deveria ser mantido.

Desde então, os diretores do BC vêm enfatizando que a “barra é alta” para fazer qualquer coisa diferente de um ritmo de corte de 0,50 ponto, enunciando os fatores que possam mudar isso: expectativas inflacionárias de médio prazo; hiato do produto (o quanto de ociosidade a economia está rodando); e inflação de serviços.

Portanto, é preciso monitorar qual a avaliação que os diretores do BC fazem sobre a evolução de cada um desses fatores desde a última reunião do Copom. Isso deverá provavelmente acontecer mais na ata do que no comunicado.

Composição atual do Copom; comitê deve reduzir juros em 0,5 ponto percentual Foto: Raphael Ribeiro / BCB

Em relação às expectativas inflacionárias de médio prazo, nada mudou: as projeções para o IPCA em 2025 estão estacionadas em 3,50% há oito semanas, enquanto as de 2026 estão paradas há 11 semanas também em 3,50%. Já as últimas leituras de índices de preços mostram que a inflação de serviços segue desacelerando, embora haja dúvida sobre se em ritmo desejável.

Continua após a publicidade

A discussão mais interessante poderá ser sobre o hiato do produto. De um lado, os indicadores mais recentes de atividade econômica surpreenderam para cima, com a taxa de desemprego em consistente queda, talvez indicando um PIB mais forte do que o esperado inicialmente pelo Copom. Por outro lado, a inflação segue desacelerando.

Esse quadro sugeriria que o PIB potencial do Brasil aumentou, ou seja, o quanto a economia pode crescer sem causar pressões inflacionárias. A dúvida é se e quanto o BC irá detalhar esse debate já neste Copom sobre o PIB corrente e a tendência de médio prazo da economia.

Uma visão mais otimista do BC sobre o nível atual do PIB potencial poderia ser uma surpresa na sinalização do Copom, se trouxer essa discussão na ata. Aumentou? Quanto? Isso poderá recalibrar as apostas sobre uma eventual aceleração no ritmo de corte de juros e até onde chegará a taxa terminal da Selic.