Em 2023, o índice DXY, que mede a variação do dólar em relação a outras moedas fortes, encerrou com uma perda de 2,5%, embora essa queda tenha sido maior nos últimos meses do ano, quando o mercado passou a fazer uma aposta mais agressiva de cortes dos juros americanos pelo Federal Reserve (Fed) em 2024, incluindo uma primeira redução da taxa básica já em março.

Na virada do ano, essa toada parecia prosseguir. Mas agora muita coisa mudou. Primeiro, o Fed sinalizou que um corte de juros em março está fora de questão. Depois, os indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho, em particular os dados sobre ganhos salariais, forçaram um adiamento das apostas sobre o primeiro corte de juros de março para maio. E mesmo a probabilidade de isso acontecer em maio não é garantida.

Um número crescente de analistas vem mudando a visão sobre o que vai acontecer com a economia americana neste ano. Não faz muito tempo, a esmagadora maioria dos analistas previa uma recessão nos EUA em 2024, até como consequência do ciclo de alta de juros, com a taxa básica atualmente na faixa entre 5,25% e 5,0%. Como os indicadores do mercado de trabalho começaram a mostrar maior resiliência, os analistas passaram então a apostar no chamado “pouso suave”: uma desaceleração, mas não uma contração prolongada e profunda.