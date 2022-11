É preciso fazer uma análise detalhada das empresas, em vez de se guiar pelo humor do mercado

Publicidade

Vida mais tranquila com o fim das eleições! Era o que muitos pensavam que iria ocorrer. Mas o fechamento das estradas, as expectativas sobre os planos do novo governo, a guerra da Ucrânia, os juros nos EUA, a inflação e o cenário recessivo no exterior têm tirado o nosso sono. Como preservar a nossa poupança nesse ambiente? No que pensar para não colocar em risco o que foi conquistado com tanto esforço? No caso daqueles que ainda estão no meio do caminho, como atingir os seus objetivos? Não há resposta fácil. Não há evidência que nos dará um caminho sem obstáculos e garantido de sucesso. Parafraseando o poeta espanhol, “caminhante, não existe caminho, o caminho se faz ao caminhar”. Temos de dar passos com mais cautela e não acreditar em soluções mágicas.

O ambiente web está inundado de ofertas de solução para os investidores ganharem muito dinheiro e de maneira fácil. Não entre nessa! Primeiro passo: tenha calma e faça a lição de casa. Comece revendo o orçamento familiar, descubra possíveis economias, reforce as reservas de emergência e, caso possível, gere mais recursos a serem poupados. Investir regularmente é o grande truque. No entanto, temos de refletir sobre diversos pontos. O aumento da taxa de juros norte-americana na terça-feira passada ficou dentro do esperado, mas a sinalização é de que continuará a subir, os juros em 2023 devem ficar perto de 6% ao ano. Isso vai atrair investimentos para os títulos do Tesouro norte-americanos. As Bolsas irão sentir o golpe, e o dólar vai subir.

Cautela neste tempo de expectativas

No nosso mercado os juros estão estacionados em 13,75% ao ano, mas dependendo do que ocorrer com os combustíveis a inflação pode dar sinais de estar viva e o Banco Central poderá ter de ajustar os juros para cima. O aumento de gastos para atender às promessas de campanha, de ambos os candidatos, já está precificado, mas o mercado espera que o governo venha com nova proposta para o teto de gastos e para a reforma tributária. Essas perspectivas nos indicam que devemos ficar posicionados em renda fixa pós-fixada atrelados à inflação.

Na renda variável, as ações da Petrobras e do Banco do Brasil estão com sinal de venda, enquanto as ações de empresas de varejo, aéreas e educação mostram força no curto prazo. Mas o investidor deve agir dentro da perspectiva de longo prazo. Alocando recursos após a análise detalhada das empresas nas quais pretende investir, e não se guiando somente pelo humor imediato do mercado. Sempre considerando a diversificação da carteira e buscando casar os vencimentos dos títulos com a dos objetivos propostos para os recursos. Mas é importante que essa atividade traga algo de prazeroso. Isso vem à medida que sejam vistos os ganhos que estão sendo obtidos e os objetivos conquistados como resultado de uma carteira mais equilibrada em termos de risco e retorno.