Observando-se dados de mercado, fica a sensação de que é verdade que o brasileiro não gosta de muitas emoções nos investimentos. Com a subida da taxa de juros, os investidores estão indo fortemente para a renda fixa. Em junho, os investidores ativos do Tesouro Direto ultrapassaram a marca de 2 milhões de pessoas, foram quase 600 mil operações no mês, com um volume total de R$ 3,7 bilhões. O número de pessoas cadastradas para negociar títulos do Tesouro aumentou quase 70% em um ano.

Por outro lado, outros dados da Anbima mostram que a indústria de fundos de investimento teve um resgate líquido de R$ 61,7 bi em julho, revertendo o saldo positivo de 2022. Até junho deste ano, os fundos tinham entradas líquidas de R$ 40,5 bilhões, revertendo o saldo para R$ 21,3 bilhões negativos.

Brasileiro não gosta de emoções e prefere investimentos em renda fixa Foto: Marcos Santos/USP Imagens

No entanto, com a indicação de que os juros devem permanecer elevados, os fundos de renda fixa se mantêm atrativos, na busca de conciliar ganhos reais em uma estratégia de menor risco. Essa classe é a que tem o maior saldo dentro da indústria em 2022. Esse cenário mostra que potencialmente está ocorrendo uma menor diversificação das carteiras. Manter uma estratégia de longo prazo e com ativos diversificados sempre é recomendado. Para aqueles com um pouco mais de apetite ao risco, uma alternativa é aplicar em fundos multimercado, os hedge funds. São fundos que alocam capital em ativos de variados mercados, tanto renda fixa quanto ações, derivativos e câmbio.

Pesquisa recém-divulgada pelo professor William Eid, da FGV, com base numa amostra de 535 multimercados do Guia de Fundos FGV (base Economatica), mostra que os hedge funds brasileiros têm se mostrado uma alternativa para ganhos excedentes em diversos ciclos da economia e de mercado. O estudo considera o período de 1993 até hoje.

Os multimercados que aplicam recursos em diversas classes de ativos ganharam 6.051%, enquanto os fundos com foco em estratégias de juros e moedas tiveram valorização de 3.395%, assim acima do retorno de 1.903% do Ibovespa e de 3.148% do CDI. Os períodos com melhor desempenho foram os de Bolsa em alta, queda dos juros e valorização do real. Uma das conclusões foi de que a gestão ativa agrega valor. Isso pode ser verificado pelo desempenho atual desse tipo de fundo em nosso mercado.

No ano passado, o desempenho do Índice de Hedge Funds Anbima (IHFA), a média dos multimercados de gestão ativa no Brasil, foi de muita volatilidade e perdas. Neste ano, esse indicador está com ganho acumulado de quase 11%, contra a Bolsa com 5,41% e o CDI perto de 7%. A dica é analisar muito bem as alternativas, verificar com cuidado aqueles que estão dentro de sua estratégia e avaliar o gestor do fundo.