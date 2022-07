Com o mercado em baixa, é hora de investir?

Os sinais de piora dos mercados estão mais fortes. O receio de subida da inflação e de recessão mundial está cada vez maior entre os investidores. A pesquisa mensal com gestores de fundos do Bank of America (BofA) trouxe dados que mostram um cenário ruim.

A pesquisa realizada até 15 julho, com 259 participantes, que têm mais de US$ 700 bilhões sob gestão, mostra que os investidores reduziram a exposição a ativos de risco a níveis nunca vistos, mesmo considerando a crise global de 2008, sinal de que o ambiente econômico está terrível.

Chave para maior grau de bem-estar financeiro é investir de forma constante ao longo dos anos Foto: Gabriela Biló/Estadão

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

As expectativas de crescimento global e lucro das empresas caíram para o menor nível histórico. A alocação de ações nas carteiras despencou para níveis de outubro de 2008. A pesquisa mostra que 58% dos participantes disseram que estão assumindo riscos abaixo do normal, um recorde que superou os níveis de crise financeira global.

Essa fuga de ativos de risco levou o S&P500 ao mercado de baixa (bear market), sendo este o pior primeiro semestre desde a década de 70, e as ações europeias tiveram a pior queda em seis meses desde 2008. A iminente crise de energia na Europa aumentou a incerteza.

A despeito dos fundamentos para o segundo semestre serem ruins, de forma controversa, o sentimento é de que as ações devem subir nas próximas semanas. No entanto, essa possível alta não deverá ser persistente.

Outras observações da pesquisa indicam que os investidores estão com alta liquidez, comprados em dólares, petróleo, commodities, ações ESG, mas vendidos em Euros, bancos, tecnologia e consumo. Os investidores são mais pessimistas em relação à Zona do Euro e ao Japão.

Nesse ambiente de alta volatilidade, com queda acentuada das ações e de criptomoedas, subida dos preços dos imóveis e guerra, uma das camadas que mais estão sentindo são os jovens. Pesquisas apontam que as gerações Z e millennials têm o custo de vida, seguido por instabilidades políticas, guerra e outros conflitos entre países, como as grandes preocupações. Mesmo mais propensos a risco, hoje, os jovens se perguntam se vale a pena investir em ações ou “sentar” em cima do dinheiro. Mesmo aqueles que tiveram sucesso na última década, evoluindo profissionalmente e com bom patrimônio, estão hesitando em investir em ativos de maior risco.

Mesmo no ambiente atual, o planejamento financeiro é essencial. Construir uma reserva de emergência para o curto prazo e investir agora pensando no longo prazo provavelmente será recompensado no futuro. Assim, deve ser considerada a criação de uma carteira diversificada e que tenha rendas fixa e variável. A chave para conquistar um maior grau de bem-estar financeiro é investir de forma constante ao longo dos anos.