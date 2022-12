O que é preciso saber antes de investir em planos de previdência privada

Este ano está confirmando a tese de que o tempo voa. A quase retomada da normalidade com a redução dos efeitos da pandemia, eleições, Copa do Mundo no Catar e perdas de pessoas tão importantes na vida dos brasileiros, como Jô Soares, Gal Costa e Erasmo Carlos, dão a sensação de que tudo está acelerado. O final do ano já está à nossa porta. Representando a saída de um período complicado em vários aspectos e entrada de novos ares, renovando nossas esperanças. Mas esse ciclo pede que tomemos algumas providências para ter uma vida um pouco mais tranquila à frente. Uma delas é organizar as despesas desse período e do início de ano, sempre buscando conseguir guardar dinheiro para investir.

A pesquisa dos planos tem de ser bem-feita, e leia o prospecto dos fundos em que esteja interessado Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Algo que se repete nesta época do ano é um grande volume de matérias e de publicidade indicando como uma boa alternativa investir em planos de previdência privada PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) para deixar o Leão do Imposto de Renda menos faminto. Este plano de previdência permite a dedução de até 12% da receita bruta tributável. No geral não há como negar que essa oportunidade é boa, mas algumas observações são importantes. Primeiro que essa dedução somente é possível para quem declara no modelo completo do IR e é contribuinte do INSS. Essa dedução não é possível no plano de previdência em VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre). Lembre-se de que esse tipo de investimento deve ser no longo prazo. Assim, fazer o investimento em PGBL agora mas sacar os recursos no curto prazo pode fazer que o benefício tributário caia bastante.

Outra observação é que o interessado deve pesquisar as diversas opções porque são planos caros. Todos cobram taxas de administração, um porcentual sobre o valor investido. Mas, também, há planos que cobram outras taxas, como a de carregamento, uma de entrada descontada do valor de cada contribuição, a de saída, sobre o valor do resgate ou da renda, e a de performance, que incide sobre a rentabilidade em excesso sobre determinado índice. Caso consiga opções, evite fundos que cobram essas taxas.

A pesquisa dos planos tem de ser bem-feita, e leia o prospecto dos fundos em que esteja interessado. Os fundos de previdência dos grandes bancos não têm apresentado bom desempenho, ninguém está ganhando do CDI, mas como os planos têm custos a rentabilidade fica mais baixa do que a de outros investimentos. Há boas oportunidades, e com um pouco de esforço será encontrado um PGBL que traga ganhos e evite pagar mais imposto. Não deixe de considerar, também, a possibilidade de transferir parte do seu imposto a pagar para projetos sociais dedicados à assistência de criança e adolescentes ou dedicados aos idosos. Todo contribuinte tem a possibilidade de doar até 6% do IR devido a esses projetos, desde que até o último dia de operação bancária do ano.