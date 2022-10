A preocupação com a recessão mundial tem levado muita volatilidade aos mercados. O clima econômico interno e externo tem recomendado cautela. O caminho encontrado pelo investidor é de colocar suas fichas em renda fixa, mas mesmo carregando nessa classe de ativos deve buscar diversificar. O mercado oferece uma gama de títulos de renda fixa que permite a diversificação em termos de prazos de aplicação, emissores, rentabilidade (pré ou pós-fixados), correção monetária e tipos de garantias.

Uma novidade, vinda com o fenômeno das fintechs e o desenvolvimento da tecnologia, foi o surgimento de ativos alternativos como os “tokens” – termo em inglês que significa ficha. Mais especificamente os tokens digitais, emitidos em blockchain, a representação eletrônica de ativos reais ou financeiros, permitindo a propriedade ou a transferência de um ativo ou pacote de ativos.

Existem vários tipos de tokens, dentre eles os não fungíveis (NFT) voltados para ativos exclusivos, como uma obra de arte no mundo digital. Os tokens podem tomar a forma digital de uma ação, títulos ou outros ativos securitizados. Mais recentemente foram lançados os tokens (ou criptos) de renda fixa. Em abril, o CVM autorizou no ambiente regulatório experimental (sandbox) o início de operações da Vórtx QR Tokenizadora, plataforma de negociação, inicialmente ofertando tokens de debêntures.

O token de renda fixa permite adquirir direitos sobre outros ativos. Por exemplo, um precatório, um contrato de energia, recebíveis ou consórcio podem ser tokenizados. No caso de um consórcio de R$ 50 mil que alguém não tem mais condições de pagar, pode gerar a emissão de um token ou dividido em vários vendidos aos interessados por um valor total de R$ 40 mil.

Quando essa operação vencer, o comprador (ou compradores) do token terá a rentabilidade de R$ 10 mil no período. Podem ser encontrados tokens com valores baixos, de R$ 100 ou menos. O mercado já está às voltas com ofertas que estão chamando a atenção da CVM. Os anúncios trazem que os tokens de renda fixa representam ativos reais comuns, distorcendo a própria definição de ativo real. Uma cadeira, uma empresa, uma máquina são exemplos de ativos reais. Títulos de dívida são ativos financeiros. Aparentemente há tentativa de buscar descaracterizar o token como um valor mobiliário.

O interessado deve estar muito atento e entender o grau de risco. Esses investimentos alternativos prometem altos retornos, mas têm risco do emissor porque não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos como os títulos bancários. Além disso, são ativos com pouca liquidez, negociados no mercado secundário, o que pode levar o investidor a manter a operação até o seu vencimento.

