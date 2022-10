Quais são os riscos de investir em small caps?

O mercado de capitais passa por muita turbulência, mas as ações da América Latina têm mostrado um desempenho acima das expectativas. Dados da agência de risco Standard and Poor’s mostram que, enquanto os principais índices de ações do mercado global apresentam queda de mais de 20% no acumulado do ano, o S&P Latin America BMI subiu 3,6% no terceiro trimestre e está positivo no ano. Mesmo com retornos desiguais entre os países, o Brasil e o Chile foram os que mais contribuíram para o bom desempenho da região.

Nos EUA está acontecendo algo interessante, as ações de empresas de pequena capitalização, conhecidas como small caps, estão dando sinais de superar o desempenho das ações das grandes corporações. Ao longo da pandemia, as small caps sentiram muito, mas se recuperaram à medida que a economia começou a reabertura. Neste mês, esse segmento está apresentando ganhos de 3,4%, como mostra o índice S&P 600 das small caps, empresas com capitalização de mercado de US$ 700 milhões a US$ 3,2 bilhões. Se esse desempenho se confirmar, será a primeira vez em cinco anos que as ações de empresas de pequeno porte superam as das grandes.

B3, a Bolsa de Valores de São Paulo Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Quando observamos os desempenhos dos dois segmentos ao longo deste século, o retorno apresentado pelo índice S&P 600 supera o S&P 500, índice das large caps, das empresas como Apple, Microsoft e Amazon. No Brasil temos o índice SMLL B3, dedicado às empresas de pequena capitalização, empresas bem conhecidas, como Azul, Arezzo, Totus e Movida, entre outras.

O SMLL B3 existe desde 2005, o retorno apresentando por esse índice ao longo do período foi de 277,88%, enquanto o Ibovespa teve ganho de 250,23%. O desempenho comparativo em 2022 tem sido inverso: enquanto o Ibovespa teve retorno de acima de 11%, o SMLL B3 caiu mais de 5%. O investidor com mais apetite a risco pode ver nesse segmento uma oportunidade porque as ações de menor valor de mercado são aquelas com alto potencial de crescimento. No entanto, podem apresentar menor liquidez e maior volatilidade de preços. Não dá para pensar que por ser uma empresa de menor capitalização vale a pena investir que haverá ganhos certos.

Esse segmento tende a ter desempenho superior durante os mercados em alta, período em que as ações estão subindo rapidamente. Mas, nas fases de mercado em baixa, como a partir de novembro de 2021, o desempenho das small caps é inferior. Os investidores têm à disposição, além da compra direta, fundos de ações e ETFs, fundo de fundos, com essas características. No entanto, devem analisar muito bem as perspectivas das empresas desse segmento, antes de pensar nos lucros. São empresas muito sujeitas às mudanças no ambiente econômico.