Trabalho online passa de atividade extra para principal fonte de renda de algumas famílias

Uma busca constante das famílias é equilibrar o orçamento. Para isso, a recomendação básica é reduzir despesas e aumentar receitas. O problema é que as possibilidades de diminuir os gastos estão cada vez mais difíceis. Muitas pessoas já estão no nível de subsistência, não há mais o que cortar. Por outro lado, buscar novas fontes de receitas sempre foi difícil, ainda mais no nosso mercado de trabalho. Mas o mundo digital tem aberto muitas portas para que as pessoas possam obter dinheiro extra. A cada dia surgem novas maneiras de criar um fluxo de receita recorrente.

A grande sacada é ganhar dinheiro online, vendendo produtos, oferecendo serviços, realizando pesquisas, aplicando testes, fazendo traduções, entregando itens, alugando casas e muitas outras coisas. O interessante é que algumas dessas atividades estão deixando de ser um trabalho extra para se tornar a principal atividade das pessoas.

Revolução do ambiente de trabalho Foto: Creative Commons

Estamos vivendo uma revolução no ambiente de trabalho, com novas relações contratuais e novas maneiras de as pessoas tocarem suas vidas. Em muitos casos essa transformação possibilita às pessoas não somente manter-se financeiramente, mas permite sua realização profissional por meio do empreendedorismo.

Não são somente freelancers digitais, mas há muitos profissionais experientes atuando com muitas ideias de negócios que estão surgindo dentro de casa e tomando vida online. Neste ano uma das maneiras de ganhos extras que mais se tornaram populares foi o dropshipping, um modelo de negócios em que uma pessoa vende um produto de terceiros, o fornecedor armazena, embala e envia o item para o cliente em nome do vendedor. Em outros termos, a pessoa intermedeia a venda de produtos online de outros fornecedores.

Há sites e aplicativos que facilitam muito a vida dos interessados na criação de e-commerce para a venda de produtos de terceiros ou próprios. Uma das estratégias de maior sucesso é a criação de marca própria de um produto fabricado por terceiros. Isso pode ocorrer com roupas, tênis, jogos e até rótulos de vinho que podem ter um corte particular, criado por um conhecedor e vendido com a sua marca.

Outra maneira de negociar que tem ganhado espaço é a compra de itens exclusivos criados por marcas de renome, edições especiais de bolsas, roupas, tênis, e revendidos online. Mas há possibilidade de criação de seu próprio produto ou serviço, como a confecção de camisetas personalizadas, doces especiais, aluguel de espaços, jardins, fotos etc. Para muitos o sonho é tornar-se um influenciador usando os canais digitais e ganhar muito dinheiro. Mas o mercado não perdoa os enganadores. Essas novas oportunidades de negócios online exigem muita criatividade, dedicação e resiliência das pessoas.