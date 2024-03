Bitcoin nas alturas: bom momento para investir?

Não importa se você ama ou detesta a bitcoin (BTC), ela está de volta aos holofotes. Esse cripto ativo bateu todos os recordes nesta semana e andou acima de US$ 73 mil, em reais algo como R$ 364 mil, por bitcoin. Isso depois do chamado de “inverno cripto” período em que foram vistos muitos golpes, escândalos e falências de empresa ligadas as criptos.

PUBLICIDADE Desde 2021 quando houve o recorde anterior a bitcoin amargou queda de 75% no seu preço. Em 2023 a valorização foi próxima a 150%. O aumento da bitcoin fez com que outros criptos como Ether e Dogecoin também tenham tido alta de preços. Há muita gente no mercado muito otimista relação aos criptos ativos em 2024. São vistas algumas razões para isso. A primeira é o fenômeno denominado halving, de forma breve, trata-se de uma redução da oferta de novos bitcoins. Todas as criptos têm protocolos de como novas emissões devem ocorrer, no caso da bitcoin a cada quatro anos há um corte no tamanho das novas emissões. Em 2016 eram emitidas 12,5 BTCs a cada 10 minutos, o próximo corte, que deve ser em abril próximo, serão emitidas 3,125 BTCs a cada 10 minutos. Isso trará a percepção de escassez, o que para muitos fará o preço subir.

Nova aplicação do bitcoin muda potencial da blockchain e permite incorporar NFTs. Foto: Envato Elements

A economia internacional também produz efeitos favoráveis a subida de preços das criptos, no caso de confirmação da queda de juros no mercado americano, os investidores tendem a aceitar mais risco na busca de manutenção dos retornos.

Publicidade

Outro fato apontado como motivação do otimismo atual foi a aprovação no início do ano nos Estados Unidos dos ETF (Exchange Traded Fund) de bitcoin à vista que é um tipo de fundo negociado em Bolsa que permite ao investidor exposição direta ao preço de mercado da bitcoin. No primeiro dia de negociação em janeiro foi negociado o volume de US$ 4,6 bilhões. Esse novo produto é regulado e aumenta a liquidez da cripto.

Para os crentes nas criptos essa alta está sendo uma validação desse tipo de investimento, por curiosidade eles usam o termo “hodl”, uma grafia incorreta da palavra em inglês “hold”, como um mantra durante crises para manterem as perspectivas de longo prazo das moedas digitais.

Por outro lado, para os criptocuriosos a questão é se agora é o momento certo para entrar. Esse é um mercado de muito risco, de alta volatilidade, com muitas variáveis que podem afetar o seu preço de maneira muito rápida.

Negociar criptoativos requer muitos cuidados. A começar pela falta de conhecimento por parte de muitos investidores sobre como esse mercado funciona e quais fatores afetam o seu preço. Há risco de segurança e histórico de fraudes. Ainda falta regulamentação em grande parte desse mercado.

A bitcoin está nas alturas, mas cuidado com a queda.